La inflación del NEA bajó al 1,5% en octubre pero lidera el acumulado de 2026

La inflación del Nordeste Argentino (NEA) se ubicó en 1,5% en octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este jueves 12 de noviembre. En la región que integran Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, el ritmo de aumento de los precios se moderó respecto del 1,7% de septiembre.

En el total nacional, la inflación pasó del 1,9% en septiembre al 2,2% en octubre. La brecha entre el promedio del país y el NEA se amplió a 0,7 puntos porcentuales.

El gas y las verduras empujaron el índice de precios de octubre: 2,2%

Los alimentos explicaron más de la mitad de la suba mensual

El rubro alimentos y bebidas no alcohólicas avanzó 2,3% y aportó 0,84 puntos porcentuales a la variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del NEA. Los precios de verduras, tubérculos y legumbres subieron 13,1% y los de pan y cereales, 2,1%.

Cómo incidió la tarifa eléctrica en Chaco

La división vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles cayó 0,9% y restó 0,12 puntos porcentuales a la inflación regional. Dentro de ese rubro, el grupo de electricidad, gas y otros combustibles retrocedió 2,2% y el alquiler de la vivienda aumentó 2,1%.

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El INDEC vinculó la caída del grupo de energía con la reducción de la tarifa eléctrica en Chaco. El decreto provincial 2380/2026 suspendió los aumentos del valor agregado de distribución y del cargo tarifario específico. La medida dejó sin efecto los valores previstos para los consumos de agosto de 2026 a abril de 2027 y ordenó volver a los de julio de 2026.

El NEA también encabeza la inflación interanual

El 28,4% acumulado entre enero y octubre en el Nordeste superó en 2,1 puntos porcentuales el 26,3% nacional. La región también registró la mayor suba interanual, con 35,9%, frente al 33,1% del total del país.

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En lo que va del año, el rubro de vivienda y servicios básicos registró la mayor suba regional (62,6%), seguido por educación (48,8%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (30,4%). Dentro de este último rubro, las verduras, los tubérculos y las legumbres más que duplicaron sus precios, con una suba acumulada del 105,4%.