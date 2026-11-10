NEATRÁGICO

Murió en Córdoba un peregrino chaqueño que esperaba la misa de León XIV

El hombre de 73 años llevaba varias horas de espera y estaba junto a su familia cuando se descompensó. Recibió asistencia en el lugar y fue trasladado a un hospital cercano.

Murió en Córdoba un peregrino chaqueño que esperaba la misa de León XIV
El Papa León XIV celebra la Misa en Escuela de Aviación Militar FAdeA | AFP
Hoy 16:08

Felipe M., oriundo de Chaco, falleció el lunes al ingresar al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, en la ciudad de Córdoba. Se había descompensado en el acceso norte a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), pocos minutos después de que se habilitara la entrada al predio.

El hospital está sobre la avenida Fuerza Aérea, a pocos metros del punto donde se concentraban los fieles para la misa del papa León XIV. Al momento del reporte, la causa del fallecimiento seguía pendiente de confirmación oficial.

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La espera por la misa en Córdoba

Desde la mañana del lunes habían llegado fieles de distintas provincias y del exterior. Antes de que se abrieran las puertas, la fila para entrar al predio llegó a extenderse unos cinco kilómetros.

La misa se realizó este martes en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, como parte de la visita de León XIV a la Argentina. Las autoridades provinciales y eclesiásticas estimaron que unas 800.000 personas asistirían a la celebración y que otras 400.000 podrían acompañar el paso del pontífice por la ciudad.

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