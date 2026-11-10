Murió en Córdoba un peregrino chaqueño que esperaba la misa de León XIV

Felipe M., oriundo de Chaco, falleció el lunes al ingresar al Hospital de Pronta Atención Madre Teresa, en la ciudad de Córdoba. Se había descompensado en el acceso norte a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), pocos minutos después de que se habilitara la entrada al predio.

El hospital está sobre la avenida Fuerza Aérea, a pocos metros del punto donde se concentraban los fieles para la misa del papa León XIV. Al momento del reporte, la causa del fallecimiento seguía pendiente de confirmación oficial.

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La espera por la misa en Córdoba

Desde la mañana del lunes habían llegado fieles de distintas provincias y del exterior. Antes de que se abrieran las puertas, la fila para entrar al predio llegó a extenderse unos cinco kilómetros.

La misa se realizó este martes en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, como parte de la visita de León XIV a la Argentina. Las autoridades provinciales y eclesiásticas estimaron que unas 800.000 personas asistirían a la celebración y que otras 400.000 podrían acompañar el paso del pontífice por la ciudad.