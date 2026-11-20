El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, encabezó este jueves en la plaza Federico Leloir el acto central y desfile cívico-militar por el 154° aniversario de la fundación de Paso de la Patria, oportunidad en la que anunció un paquete de medidas de asistencia financiera, alivio energético e infraestructura hídrica para mitigar los daños ocasionados por el fenómeno El Niño.

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Durante su discurso ante instituciones educativas, fuerzas de seguridad, asociaciones tradicionalistas y vecinos, el mandatario provincial detalló que, en complemento con las líneas vigentes del programa Corrientes Potencia Turismo, el Gobierno provincial implementará beneficios extraordinarios para el sector hotelero y gastronómico de la villa turística.

Entre los puntos centrales, Juan Pablo Valdés confirmó el prorrateo de las facturas de energía eléctrica durante seis meses para evitar cortes del suministro y reducir el impacto financiero sobre los emprendimientos locales. "Vamos a trabajar para que la electricidad, que es uno de los costos más importantes que tienen, sea prorrateada en seis meses para adelante y no tengan problemas ni cortes de luz por el siguiente período", afirmó.

Asimismo, anticipó que se triplicará el alcance de los créditos destinados a monotributistas y prestadores turísticos que atravesaron situaciones críticas por las inundaciones, a lo que se sumarán medidas de alivio fiscal diseñadas en conjunto con las entidades empresariales y autoridades comunales.

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En paralelo, el gobernador anunció una transferencia directa de $150 millones al Municipio de Paso de la Patria, fondos que serán destinados a financiar tareas de reconstrucción urbana y reparar los daños causados por la crecida del río Paraná en distintos barrios de la localidad.

Defensas costeras y ejecución con recursos provinciales

En materia de infraestructura hídrica, Juan Pablo Valdés repasó el avance de las obras destinadas a proteger el casco urbano frente a las crecidas extraordinarias del río Paraná. En ese marco, destacó la finalización de la defensa del Huajó, cuya cota fue elevada hasta los 8,50 metros.

Además, confirmó el inicio de los trabajos en las defensas norte y sur sobre la franja costera y ratificó la continuidad del terraplén que se extiende desde el Casino hasta la cabaña Don Julián.

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Si bien reconoció que las intervenciones demandarán plazos prolongados de ejecución, garantizó que la Provincia de Corrientes completará la obra integral de defensa proyectada para Paso de la Patria, incluso sin financiamiento de la Nación. "Nosotros no los vamos a dejar solos. Nosotros vamos a cambiar esta historia con este terraplén", aseguró el mandatario.

Trabajo conjunto con la gestión municipal

Por su parte, el intendente de Paso de la Patria, Oscar García, agradeció el acompañamiento de las distintas áreas del Gobierno provincial desde el inicio de la emergencia hídrica: "Estuvieron desde el primer momento para asistir a las familias y para que la sociedad pueda sobrellevar un duro momento", señaló el jefe comunal.

"Necesitamos seguir trabajando juntos para que Paso de la Patria desarrolle todo su potencial. No estamos hablando solamente de obras para embellecer nuestra localidad, sino de inversiones estratégicas para generar desarrollo, atraer visitantes, crear empleo y mejorar las condiciones de vida de nuestra gente", sostuvo Oscar García.

De la ceremonia oficial participaron también el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, la viceintendente de Paso de la Patria, Estela Villán, ministros del Gabinete provincial, legisladores, intendentes de localidades vecinas y autoridades municipales.