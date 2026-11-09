Restos humanos, prendas y cabellos: el fiscal confirmó que hallaron el lugar del crimen de Nancy Godoy

En lo que constituye un avance sustancial para el esclarecimiento del femicidio de la docente rural Nancy Estela Godoy, el fiscal de Investigación de la ciudad de Esquina, Javier Mosquera, confirmó el hallazgo de la escena primaria del crimen. La localización de la zona cero del ataque se concretó tras intensos rastrillajes terrestres y montados desplegados por la Policía de Corrientes en un área de difícil acceso del Paraje El Malezal.

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El punto neurálgico del homicidio fue identificado como un "camastro de juncos", un espacio circular caracterizado por la vegetación completamente achatada a la intemperie. El funcionario del Ministerio Público Fiscal descartó así las primeras especulaciones que ubicaban el hecho en el interior de una vivienda o en las dependencias de la Escuela N.º 626.

Secuestro de evidencias y mecánica de descarte en el bañado

Durante las tareas de recolección de rastros ejecutadas por el gabinete científico en el terreno hostil, los peritos judiciales secuestraron prendas de vestir pertenecientes a la víctima, cabellos con su respectiva hebilla de sujeción y la extremidad que había sido amputada por los agresores.

"Estoy casi seguro de que el lugar que encontramos concretamente es la escena primaria, y que el descarte posterior donde se hallaron previamente los restos, el bolso y las botas responde a una escena secundaria", precisó el fiscal Javier Mosquera a radio Sudamericana.

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La hipótesis de la fiscalía señala que los autores arrojaron los restos en una zona de aguas profundas y que, producto de la oscilación hídrica y la corriente en el bañado, el cuerpo se desplazó unos 15 metros desde el sitio de la agresión.

Rastrillaje táctico en zona inhóspita y estado del proceso penal

El procedimiento de rescate de evidencias exigió un despliegue de alta complejidad debido a las condiciones geográficas de la zona. Mosquera detalló que entre ocho y diez efectivos policiales debieron sumergirse a ciegas en el agua para palpar el fondo del bañado y recuperar los elementos probatorios que permanecían sumergidos.

En relación con el estado del expediente en el Poder Judicial de Corrientes, la fiscalía recordó que la investigación penal preparatoria se encuentra en su fase primigenia.

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En los próximos días se incorporarán los informes de las pericias telefónicas, los análisis histológicos y las conclusiones ampliadas del Instituto Médico Forense encabezado por José Luis Gálvez.

Además, Mosquera desestimó versiones sobre vuelos de avionetas o la quema de prendas en la vivienda de los peones imputados, aclarando que la indumentaria secuestrada ya fue derivada a los laboratorios de peritaje técnico.