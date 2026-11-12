Un joven peón correntino fue detenido en Buenos Aires acusado de matar a una productora rural de 82 años

Un joven trabajador rural de 17 años, oriundo de la ciudad de Paso de los Libres, en la provincia de Corrientes, quedó detenido con prisión preventiva en el sur de la provincia de Buenos Aires, imputado por el asesinato de una reconocida productora agropecuaria de 82 años. La víctima, María Elina Cook, conocida en su entorno como Eileen, fue atacada mortalmente en un camino vecinal del partido bonaerense de Coronel Suárez.

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De acuerdo con las actuaciones judiciales, el adolescente se encontraba desempeñando tareas rurales en una estancia propiedad de Horacio Cook, hermano de la víctima, cuyo establecimiento se ubica frente al campo de la mujer. La causa quedó radicada ante la Fiscalía de Menores N.º 3, que imputó al menor por el delito de homicidio simple, figura que prevé penas de entre 8 y 25 años de prisión, aunque los investigadores evalúan incorporar el agravante de alevosía.

Reconstrucción del ataque en un camino rural de Coronel Suárez

El hecho se produjo el miércoles 4 de noviembre. Según los elementos reunidos en el expediente, el joven libreño mantuvo una discusión con su empleador tras el almuerzo y solicitó ser trasladado hacia la localidad de Coronel Suárez. Ante la imposibilidad de llevarlo en ese momento, le entregaron dinero para que abonara un remís.

Pasadas las 15:00, el adolescente caminó campo traviesa hasta arribar a la Estancia La Plegaria, propiedad de María Elina Cook. La productora rural accedió a acercarlo en su camioneta Ford Ranger blanca hasta el cruce de los caminos La Primavera y La Jacinta, ubicado a unos 15 kilómetros de Huanguelén y a 30 kilómetros de Coronel Suárez.

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Conforme a los relatos incorporados a la causa, durante el trayecto la mujer se habría negado a prestarle su teléfono celular para realizar una llamada. En respuesta, el joven la habría obligado a descender del rodado, la atropelló y la golpeó reiteradamente en la cabeza con una varilla de hierro de 10 milímetros utilizada para alambrados eléctricos, escapando luego a bordo de la camioneta.

Choque en la zona urbana y avance de la investigación judicial

La fuga culminó cuando el vehículo impactó en la intersección de la avenida Conturbi y la calle Bartolomé Mitre, en el casco urbano de Coronel Suárez, donde efectivos de la Policía Bonaerense procedieron a retener al conductor. En paralelo, cerca de las 17:00, un puestero halló el cuerpo de María Elina Cook tendido sobre el camino rural junto a su teléfono celular, sus anteojos y su reloj pulsera, dando aviso inmediato al Subcomando de Patrulla Rural de Huanguelén.

El aporte de un testigo de 33 años resultó determinante para esclarecer la secuencia: declaró ante la comisaría haber visto la camioneta Ford Ranger circulando en zigzag por el camino rural a las 17:15 y reconoció el mismo rodado tras la colisión urbana a las 19:45.

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Tras las primeras diligencias iniciadas por la ayudante fiscal Nisela Wagner Cabrera, la Fiscalía de Menores N.º 3 recaratuló el expediente como homicidio simple y obtuvo la prisión preventiva del menor, consignaron medios locales.

Trayectoria de la familia Cook y legado ganadero

María Elina Cook pertenecía a una familia tradicional de Coronel Suárez estrechamente ligada al desarrollo agropecuario. Madre de cuatro hijos —Mauro, Milagros, Agustín y Débora Mascotena—, era reconocida en la región por su activa participación en las tareas rurales y la administración directa de su establecimiento.

El apellido Cook ocupó un rol pionero en la ganadería argentina mediante el desarrollo de la raza Limangus, surgida del cruzamiento de cinco octavos Aberdeen Angus y tres octavos Limousin. A partir de 1975, tras incorporar genética francesa observada en el INTA de Balcarce, la familia consolidó su cabaña desde la estancia Los Choles, dirigida por Horacio Cook.