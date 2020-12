Alberto Fernández: "De la pobreza no se sale con planes, se sale con empresarios que invierten y dan trabajo"

El presidente Alberto Fernández cerró la 26° conferencia de la Unión Industrial Argentina (UIA) ante los principales empresarios del país donde aseguró que "de la pobreza no se sale con planes, se sale con empresarios que invierten y dan trabajo".

En el encuentro realizado en la ciudad bonaerense de Quilmes para debatir los ejes de una "agenda federal para la recuperación y el crecimiento", el mandatario nacional afirmó: "La Argentina tiene que terminar con el debate de siempre. Tiene que volver al mejor de los capitalismos, al capitalismo de raíz, ese que se preocupaba por invertir, arriesgar, producir, dar empleo y ganar".

"De la pobreza no se sale del auxilio del Estado con planes, se sale con empresarios que invierten y dan trabajo", expresó ante la UIA.

En esa línea, Fernández sostuvo que su Gobierno fue "capaz" de "capear el temporal" de la pandemia de coronavirus, al destacar que a lo largo del año pudo "reconstruirse un entramado social que estaba absolutamente quebrado y lastimado".

"Seremos recordados por la historia como la generación de la pandemia", destacó. En su discurso, el Presidente reflexionó: "Si somos conscientes de la dimensión histórica de lo que nos toca vivir, seguro podremos decir que hemos sido capaces de capear el temporal bastante bien".

El mandatario apuntó que entre los años 2016 y 2019, durante el Gobierno de Mauricio Macri, el país sufrió la "caída industrial más enorme que la historia argentina recuerda". Fernández afirmó que su Gobierno debió "reconstruir un entramado social que estaba absolutamente quebrado y lastimado, y lo pudimos hacer", enfatizó.

El Presidente indicó que ante la irrupción de la pandemia el país estaba "sin hospitales ni camas de terapia intensiva, y el virus nos corría", pero resaltó que "en medio de semejante crisis logramos dos cosas: que no haya argentinos con hambre y que no haya habido un argentino que no recibiera la atención sanitaria que requirió".

"En este tiempo donde la curva de contagios empieza a a bajar y la vacuna está cerca, quiero que todos estemos orgullosos de lo que fuimos capaces de hacer", convocó.

Tras destacar la colaboración conjunta entre "trabajadores, empresarios y el Estado", el jefe de Estado destacó que "por primera vez en muchos años, la recaudación está por encima de la inflación, la construcción empieza a movilizarse y la industria toda se está moviendo".

En esa línea, llamó a los empresarios pensar si la opción es que Argentina "se mueva para repetir historias" o si, por el contrario, "este es un momento fundacional para hacer otro país".

Asimismo, Fernández comentó que "el riesgo que se avecina es no crecer, no desarrollarnos, luego de la pandemia", y llamó a construir "una nueva normalidad". Además, aseguró que "Argentina está de pie" y que la industria "no dejó de producir".

