Alberto Fernández lanzó 'Argentina Hace': "Esto pondrá en valor el trabajo de los argentinos"

El presidente Alberto Fernández lanzó este jueves 9 de enero desde San Fernando el plan "Argentina Hace", una iniciativa en la que el Gobierno planea invertir 9 mil millones de pesos en los próximos tres meses, generando obras de infraestructura que llevarán adelante cooperativas sociales en todo el país, y con lo que se espera generar, según el Mandatario, "20 mil puestos de trabajo, de los cuales la mitad serán ocupados por mujeres". En esa cita, el Presidente volvió a reclamar "un esfuerzo para salir todos del pozo" y remarcó que "estamos arreglando la Argentina para todos".

El colmado ámbito del Cuartel de Bomberos de San Fernando albergó el acto, y solo se produjo un momento de tensión cuando previo al inicio, un grupo de persoans que habían quedado afuera empujaron sobre las vallas y el personal de seguridad, hasta poder ingresar. Junto a Fernández estuvieron en el lanzamiento el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; los ministros Eduardo De Pedro (Interior), Gabriel Katopodis (Obras Públicas) y Elizabeth Gómez Alcorta (Mujeres); el intendente local, Juan Andreotti; y la titular de Aysa, Malena Galmarini.

"Con este plan vamos a tratar de poner en valor el trabajo de los argentinos, vamos a invertir 9 mil millones de pesos en los próximos tres meses y generar 20 mil puestos de trabajo", dijo el Mandatario, afirmando que "todas las obras del plan Argentina Hace van a estar en manos de los vecinos, y vamos a hacer que la mujer esté integrada, que haya perspectiva de género, así que mitad de los puestos de trabajo serán ocupados por mujeres...".

"Estamos tratando de salir de este momento tan duro, haciendo lo posible para tratar de darles un plato de comida a los que menos tienen, y esa tarea la política tiene un solo fin: trabajar por la felicidad del pueblo", señaló Fernández, entusiastamente aplaudido en varias ocasiones. "Estamos preocupados por la difícil situación de la que hablaba Axel, pero vamos a salir adelante. Ustedes van a ver que este 'chiquito' va a ser un gran gobernador...", indicó en simpático elogio a Kicillof, para luego ironizar que "los argentinos somos grandilocuentes, tenemos lo más grande esto, lo más agrande de aquello, incluso acá me decían que este cuartel de bomberos es el más grande de Latinoamérica, pero si decimos que somos capaces de producir alimentos para 400 millones de personas, cómo no vamos a poder darles de comer a unos cuantos millones de argentinos que no pueden vivir dignamente", remacó.

"Ayer en Chaco estuvimos con el gobernador Capitanich y entregamos 25 viviendas que había iniciado Cristina, que estuvieron paradas, y las volvimos a poner en marcha, porque tener un techo es un derecho humano", lanzó criticando a la gestión macrista, anticipando sobre "este plan Argentina Hace, que Gabriel (Katopodis) organizó, llegará muy rápido a las ciudades y vecinos, pero además tiene otra virtud, es capaz de generar 20 mil puestos de trabajo. Y es un plan con el que esperamos que los argentinos recuperen el trabajo y vivan un poco mejor".

Al respecto, dijo que a punto de cumplir su primer mes en la Presidencia se está "arreglando la Argentina para todos", y agregó: "Unidos recuperamos el gobierno, unidos vamos a construir el día a día para un mejor país y terminar con la desigualdad y poner de pie la Argentina".

"Este es el tiempo que queremos construir en la Argentina, hagamos todos juntos un esfuerzo para salir del pozo, es un esfuerzo de todos, de todas, de todes , para que nadie se quede afuera... Es de todos los argentinos de bien, y celebro que haya intendentes de otras fuerzas políticas, porque entienden que no estamos arreglando la Argentina para los que nos votaron al Frente de Todos, y quiero cerrar con una frase del filósofo Pipo Gorosito: Si hacemos las cosas bien, es mucho más posible que todo salga mejor", concluyó.

HB