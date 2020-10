Dolina, sobre la cuarentena: "Regalo todas las cervezas de mi vida con tal de que no se muera nadie"

Alejandro Dolina opinó esta semana sobre los reclamos por la cuarentena impuesta por la pandemia, y aseguró: "Me parece un pecado extrañar bagatelas, yo regalo todas las cervezas de mi vida con tal de que no se muera nadie".

En un mano a mano con el periodista Luis Novaresio, el escritor dio detalles de cómo transita el aislamiento obligatorio, y sostuvo: “El asunto es cuidarse uno y cuidar a los demás. No podemos hacer una cuarentena total porque produce daños, pero debemos tener conciencia. Hay que esperar que llegue la cura”.

Además, contó que “tomó como proyecto” no contagiarse, un “plan humilde, que consiste quedarse en casa, hasta tanto las circunstancias cambien un poco". Y reflexionó: "Es una buena época para volverse loco".

En este marco, el conductor de La Venganza Será Terrible argumentó: "¿Cuando me preguntan qué cosa positiva le veo a la pandemia? ¡Ninguna! Lo peor que tiene la pandemia es que la gente se enferma y se muere. Yo no me preocupo de lo que me pasa a mí".

Y afirmó que "al lado de la gente que se muere me parece un pecado extrañar esas bagatelas, pude haber dicho cómo extraño como jugar al futbol o tomar una cerveza con mis amigos en algún momento, pero yo regalo todas las cervezas de mi vida con tal de que no se muera nadie".

"Que angustia, me siento frustrado en mi libertad... ¡mentira si todo el mundo sale y hace lo que quiere! La frustración personal, de los pequeños burgueses, me parece es una cosa de la cual no vale la pena quejarse demasiado", dijo en tono irónico.

"Si después de todo nos vamos a morir, evitar la pandemia es una dilación. Nuestra vida es una dilación, es una espera que tratamos de hacerla lo más larga posible", recalcó. Por último, afirmó que “la grieta no se puede hablar de forma literal, en todo caso podemos hablar de rajadura”.

