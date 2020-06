AMBA: trabajadores esenciales deben renovar entre lunes y martes el nuevo permiso de circulación

Los trabajadores esenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrán entre el lunes y el martes para renovar los permisos de circulación de cara a las nuevas restricciones de la cuarentena por el coronavirus que empiezan a regir desde este miércoles 1 de julio.

Como novedad se destaca que los trabajadores esenciales "deberán consignar obligatoriamente el número de SUBE y/o de patente" para poder movilizarse en transporte público, datos que anteriormente eran opcionales.

Respecto a la tarjeta SUBE, esta mañana el ministro de Transporte Mario Meoni dijo en radio Mitre que "el tema de bloquear las tarjetas de quienes no cumplen con trabajos esenciales se estuvo analizando, la decisión se va a tomar en la Jefatura de Gabinete, pero creemos que no convienen esos bloqueos, porque si por alguna razón de fuerza mayor una persona tiene que tomar un transporte publico, no podría hacerlo y eso sería un problema grave".

Las personas que residen en el AMBA y se desempeñan en alguno de los 24 rubros esenciales establecidos por el decreto 297/20 deberán volver a tramitar el Certificado Único Habilitante de Circulación (CUHC): para ello tendrán las 48 horas de lunes y martes. A partir del próximos miércoles 1º de julio se darán de baja todos los CUHC que se habían otorgado anteriormente en el AMBA.

En colectivo, trenes y subte del Área Metropolitana de Buenos Aires también podrán viajar aquellas personas que tramiten permisos especiales: padres y madres separados, para realizar trámites impostergables y urgencias; asistencia a familiares.

Todos estos casos de permisos especiales deberán tramitar un certificado que será válido por 24 horas y se podrá hacer hasta dos veces por semanas.

En tanto, quienes estén realizando un tratamiento prolongado también deberán solicitar el CUHC, podrán utilizar el transporte público y deberán viajar con documentación respaldatoria.

Por su parte, las actividades autorizadas por el Ministerio de Desarrollo Productivo (Parques Industriales, industrias exportadoras, ciclo continuo) también deberán renovar sus permisos de circulación, pero sólo pueden movilizarse en transporte privado.

Qué pasará con los colectivos en la nueva cuarentena restrictiva

En todos los casos para renovar los CUHC las personas deberán hacerlo a través de la aplicación CuidAR o en www.argentina.gob.ar/circular.

El objetivo de la medida es reducir el uso del transporte público para evitar contagios de coronavirus, en el marco del endurecimiento de la cuarentena que regirá desde el 1º de julio hasta el 17 del mismo mes.

En este sentido, las autoridades nacionales ratificaron que -a partir del lunes- comenzarán a regir las limitaciones para el uso de colectivos, subtes y trenes, los cuales estarán habilitados solamente para los trabajadores de las 24 actividades esenciales y todas las otras excepciones antes mencionadas.

