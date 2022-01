Argentina quedó afuera de la lista de países que pueden viajar sin restricciones a la Unión Europea

Por la explosión de casos de la tercera ola de Covid-19, la Unión Europea removió a Argentina de la lista de países que pueden viajar sin restricciones hacia el Viejo Continente. Australia y Canadá también forman parte del mismo comunicado. El organismo realiza un análisis epidemiológico cada dos semanas para calificar a los países de acuerdo a su riesgo epidemiológico.

“Tras una revisión en el marco de la recomendación sobre el levantamiento gradual de las restricciones temporales a los viajes no esenciales a la UE, el Consejo actualizó la lista de países, regiones administrativas especiales y otras entidades y autoridades territoriales para los que deben levantarse las restricciones de viaje. En particular, la Argentina, Australia y Canadá fueron eliminados de la lista”, afirma el comunicado.

La decisión fue tomada luego de que el país estuviera poco más de dos meses en la lista de lugares desde los cuales se podía viajar a Europa teniendo en cuenta el avance del coronavirus. Este domingo 16 de enero, se registraron un total de 65.241 nuevos casos de Covid-19 en todo el país, con lo que la cifra total de contagios ascendió a 7.094.865 desde el inicio de la pandemia. También se notificaron 51 personas fallecidas totalizando un total de 118.040 decesos.

Por otro lado, se informó que se levantarán gradualmente las restricciones para Baréin, Chile, Colombia, Indonesia, Kuwait, Nueva Zelanda, Perú, Qatar, Ruanda, Arabia Saudita, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay y China, aunque se aclaró que este último esta sujeto "a confirmación de reciprocidad".

