Abogada y reconocida especialista en seguridad, también de temas carcelarios, Florencia Arietto habló este viernes con Pablo Rossi en 'Volviendo a casa', por Radio Mitre, donde afirmó que el salvaje asesinato de Lucas González a manos de policías porteños debe castigarse con todo el peso de la ley, "pero lo que no podemos permitir es que el kirchnerismo nos corra con la vaina de suponer que porque tres policías actuando fuera de la ley cometieron un homicidio, hay que hacer una especie de 'defund the police' y utilizar las estadísticas de la CORREPI, metiendo a Lucas, que era una persona inocente, junto con cualquier actor delictual, que se enfrentó con la policía y murió en enfrentamientos armados". "Eso es lo que quiere hacer el kirchnerismo, invisibilizar a los Lucas e igualarlos con los delincuentes, cuando no es lo mismo", afirmó Arietto.

"Hablan de la 'doctrina Chocobar' y no se puede igualar a Lucas con el delincuente que terminó matando Chocobar, porque uno era un pibe que aun privado de todo, crecido en los fondos de Florencio Varela, con mucho esfuerzo los padres lo llevaban para que tenga una oportunidad en el fútbol, y el otro era un delincuente que salió con un puñal a robar o matar a cualquier inocente, a darle 12 puñaladas. Eso es lo que hace el kirchnerismo, invisibilizar a los Lucas e igualarlos con los delincuentes, cuando no es lo mismo".

Arietto se refería al citar la frase 'Defund the Police' al pedido de algunos sectores de la sociedad estadounidense que, luego de asesinatos conmocionantes como los de George Floyd o Breonna Taylor a manos de policías, reclamaron por el desfinanciamiento de las fuerzas de seguridad, argumentando que eso ayudaría en el camino de evitar los abusos o las actividades parapoliciales de efectivos que terminan asesinando a ciudadanos inocentes.

"Ayer (Pablo) Duggan y el 'Gato' Sylvestre me acusaron a mí de que, por las cosas que digo, soy responsable de la muerte de Lucas, así que le escribí hoy a Sylvestre y le dije que cuando quiera discutimos de violencia institucional, que no hay problemas, que ponga él las condiciones", señaló Arietto:

"El kirchnerismo invisibiliza a #Lucas cuando lo iguala con el delincuente del caso #Chocobar . Y no son lo mismo. Pero eso es lo que hace el kirchnerismo." Florencia Arietto

Tal cual, siempre igualando para abajo para confundir a la sociedad y victimizar a los delincuentes! — Lola de la Guarda #LasPiedrasNoSeTocan BESTIAS! (@LoladelaGuarda) November 19, 2021

"Por eso yo no voy a permitir que el kirchnerismo primero se apropie de una bandera que yo vengo trabajando hace mucho, porque si hubo una maquinaria de gatillo fácil en la democracia fue la policía de Scioli, que yo en soledad denunciaba en 2008, de la misma manera que tantas veces me usó el CELS para legitimarlos en los institutos de menores, donde se les debían meses a los proveedores y los pibes dentro de los institutos no tenían para comer ", agregó la experta en seguridad.

"De la misma manera que cuando había que meter Habeas Corpus no estaban o no estaban tampoco las Abuelas cuando fuimos con un caso de apropiación de una sospecha de uno de los tantos nietos que faltan aparecer, que involucraba a un importante ejecutivo de undel rubro automotor, y no nos quisieron acompañar en la querella 'porque Néstor (Kirchner) estaba negociando unos camiones'... Así que a mí no me van a venir a contar lo que es la violencia institucional y defender a los nadie. Ellos nunca estuvieron en esos barrios, ni saben donde quedan esos barrios", señaló Arietto.

"Entonces hay que dividir muy bien las cosas, porque lo que están intentando y siempre lo hizo el kirchnerismo, es invisibilizar, o igualar para abajo a los Lucas González de los fondos del conurbano, con las bandas de pibes chorros que salen a matar o morir por nada. No son lo mismo", enfatizó Arietto.

"Ese discurso del kirchnerismo es el que invisibiliza a los Lucas, porque ayer habrán escuchado a los amigos de él cuando decían 'a nosotros nos roban los chorros y no roban los policías', entonces ese desamparo de millones de pobres argentinos que están a merced de las bandas criminales que protege el kirchnerismo, que justifica en el delito el kirchnerismo y los empodera dentro de las villas, donde no está la ley del tribunal ahí, está la ley de la calle".

"Hoy me decía un comisario general retirado, la policía tiene un 20% de corrupción, un 20% de honestos, y el otro 60% que se acomoda a quien es el jefe", agregaó Arietto, enfatizando que "entonces tenemos que sostener prácticas transparentes y modernas que achiquen el margen de actuación policial del 20% corrupto y agrande el del 20% de pólicías honestos. Ese es el desafío", concluyó.

HB