Crimen de George Floyd: escalofriantes testimonios del segundo día del juicio

La segunda sesión del juicio contra Derek Chauvin, el agente de policía imputado por el asesinato del afroamericano George Floyd en Mineápolis, Estados Unidos, estuvo protagonizada por los testimonios de las distintas personas que presenciaron los hechos.

Floyd, ciudadano de raza negra de 46 años, murió el 25 de mayo de 2020 tras quejarse de que no podía respirar por tener la rodilla de Chauvin en su cuello. La respuesta policial se produjo luego de que éste realizara una compra con un billete falso de 20 dólares.

Su muerte provocó en 2020 una ola de protestas contra la violencia policial y el racismo en todo Estados Unidos. Actualmente, el agente de policía es acusado de homicidio en segundo grado, homicidio involuntario en segundo grado y asesinato en tercer grado.

Si el jurado, compuesto por 12 personas, podría enfrentarse a una pena máxima de 40 años de prisión por asesinato en segundo grado, 25 años por asesinato en tercer grado y 10 años por homicidio involuntario.

Un candado con la leyenda "Justicia por George" cuelga de una cerca en las inmediaciones del juzgado.

Comenzó ayer el juicio por el crimen de George Floyd

Declaración de Donald Williams

Donald Williams, ciudadano que presenció el asesinato de George Floyd y alertó a las autoridades.

Donald Williams, uno de los pocos ciudadanos que presenció el asesinato en el exacto momento en el que este ocurría, fue el encargo de dar comienzo al proceso judicial, celebrado en el condado de Hennepin.

"Presencié un asesinato", admitió Williams iniciando su declaración. Reconoció que la escena de Chauvin sobre Floyd lo perturbó. Tras presenciar tal acto de violencia, decidió comunicarse al 911 e informó que la policía "estaba intentado matar a un ciudadano".

"Sentía que estaba en peligro", señaló durante el polémico interrogatorio. Admitió también haber insultado al expolicía luego del asesinato a la vez que precisó que el agente ajustó su posición varias veces para mantener la presión el fallecido.

Declaración de Genevieve Hansen

Genevieve Hansen, bombera que intentó brindar asistencia al fallecido pero le fue denegada.

Genevieve Hansen, bombera de Mineápolis, presenció los hechos estando fuera de servicio y, aunque intentó ayudar no pudo hacerlo porque uno de los expolicías le negó el acceso.

"No se estaba moviendo y estaba esposado, y tres hombres adultos poniendo todo su peso sobre alguien es demasiado", detalló. Asimismo, solicitó a la policía revisar el pulso de Floyd pero su pedido le fue denegado una vez más.

"Estaba desesperada por ayudar", lamentó. Hansen grabó parte de la detención de Floyd y llamó también al 911 para denunciar los hechos, "No sé si alguna vez has visto a alguien morir frente a ti, pero es muy perturbador", concluyó.

Declaración de Darnella Frazier

El fiscal Jerry Blackwell interrogó a Darnella Frazier, quien no apareció ante las cámaras por ser menor de edad.

Darnella Frazier, joven menor de edad que captó el metraje que recorre el mundo, afirmó: "Han sido noches en las que me quedé despierta disculpándome con George Floyd por no hacer más y no interactuar físicamente y no salvarle la vida".

"Cuando miro a George Floyd, miro a mi papá, miro a mis hermanos, miro a mis primos, a mis tíos, porque todos son negros", resaltó para luego añadir haber estado segura de ver al fallecido "aterrorizado, asustado, suplicando por su vida".

Frazier, visiblemente emocionada y al igual que los demás testigos, admitió haberse sentido "en peligro" por las reacciones de Chauvin ante los gritos de los transeúntes que le pedían parar.

Declaración de Judeah Reynolds

El abogado Eric Nelson interrogó a Judeah Reynolds, quien no apareció ante las cámaras por ser menor de edad.

Judeah Reynolds, niño de nueve años y primo de Frazier, presenció la detención y dijo haber experimentado "tristeza y un poco enfadado" porque "sentía como Floyd dejaba de respirar".

Además del pequeño, presentaron su testimonio otras dos estudiantes que se encontraban en el lugar donde se produjo el arresto, acumulando un total de seis testigos en una sesión en la que se ha coincidido respecto del miedo y el horror de los hechos.

Durante la jornada, el abogado de la defensa ha criticado que los testigos se transformaron en una multitud amenazante que distrajo a los oficiales, intentando en esta sesión que estos reconociesen que estaban "enojados".

Se espera que el juicio dure cerca de un mes y los otros tres oficiales involucrados en el arresto, siendo estos Tou Thao, Thomas Lane y J. Alexander Kueng, sean juzgados en otro proceso también este año.

