Barrios de Pie: "Alberto Fernández se equivoca, si no salíamos a la calle esto no se debatía"

La coordinadora nacional de Barrios de Pie, Silvia Saravia, defendió este sábado 14 de las protestas de los movimientos sociales y subrayó que "si nos hubiéramos quedado en nuestras casas, sin hacer los acampes en la 9 de Julio, mucho de esto, de la gravedad de la situación, no se estaría debatiendo". Para la dirigente, el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, "se equivoca al decirnos que nos quedemos en nuestras casas, si no íbamos a la 9 de Julio no se estarían tratando estos temas".

En diálogo con CNN Radio, Saravia advirtió que la situación social "se está agravando todos los días, cada vez más gente pide ayuda", remarcando que "el Gobierno tiene hoy herramientas para la urgencia, pero sin embargo tiene una decisión política de no ampliar esa asistencia y busca estigmatizar a los movimientos sociales". Al respecto apuntó a la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley, por cuestionar la metodología del acampe.

"Tanto Fernández como el Gobierno hacen campaña, pero estos son reclamos que hace mucho veníamos haciendo, lo de la quita el IVA lo pedíamos hace muchísimo, lo que queremos es que no hagan campaña, porque estas medidas son aisladas y de campaña, sobre lo que además luego hacen publicidad", indicó Saravia en ese diálogo radial.

"Alberto Fernández nos habló a nosotros. Estábamos en la calle y él llamó a que no estuviéramos. Se equivoca. Si se está debatiendo en el Congreso es porque las organizaciones estamos en las calles. Algunos sectores están en campaña. Las declaraciones de Alberto Fernández van en ese sentido y también las de Stanley", finalizó. Asimismo la dirigente, cercana al lavagnismo, cuestionó la presentación judicial que realizó el Ministerio de Seguridad contra dirigentes sociales que advirtieron que si el Gobierno no entrega alimentas, podrían ir a reclamarlos a las puertas de los supermercados.

"Tiene que ver con un mensaje que el Gobierno quiere dar a quienes estamos denunciados sus falencias como gestión y las consecuencias que trajeron la implementación de un modelo económico", señaló.

En ese sentido, también se quejó de la dimensión del operativo de seguridad montado en el marco del acampe que realizaron el pasado miércoles en la Avenida 9 de Julio: "se intentó generar desde el mismo Gobierno una sensación de que algo malo iba a pasar. Estaban preparando desde la mañana una sensación, un clima de que los violentos se iban a instalar en la Ciudad".

NA/H.B.