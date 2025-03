Bombazo a Ferrari en China: descalificaron a Hamilton y Leclerc, porque "no pasaron la VTV"

Oscar Piastri ya había festejado, los empleados en Shangai limpiaban los restos de champán del podio, la multitud que siempre repleta los grandes premios en Shangai se iba feliz, pero en los boxes del Gran Premio de China se corría otra carrera, y vaya que dará que hablar: las Ferraris de Lewis Hamilton y Charles Leclerc no pasaron la revisión técnia y los comisarios los descalificaron, al igual que ocurrió con el Alpine del francés Pierre Gasly.

En el caso de Gasly, que llegó undécimo y sin puntos, el tema suena irrelevante, pero tratándose de un gigante como Ferrari (Leclerc había llegado quinto y Hamilton sexto) semejante descalificación escala a impacto mundial. Cuesta entender como un coloso como el italiano puede haber cometido errores en el peso o detalles de sus autos, graves falencias en un universo en el que una décima de segundo vale oro y en el que se cuidan hasta los detalles mínimos con precisión casi galáctica. Y conocida la decisión de los comisarios técnicos, no solo representa para Ferrari perder puntos que se lamentarán al final de la temporada en Constructores, sino que incluso obviando que haya pretendido sacar ventajas del tema, resume al nivel de enorme papelón.

Todavía no hay muchos detalles, tampoco comunicado de Ferrari, que se supone apelará la medida, pero según se supo, el peso de los autos de Leclerc y Gasly habría sido inferior al límite en el pesaje que se hace al término de la carrera. En tanto, en el caso de Hamilton es el grosor del piso del monoplaza era el que no cumplía la normativa, no se indicó si era más fino o grueso, o incluso si su altura no era la que establece el reglamento. Lo cierto es que los descalificaron, abriendo un escándalo que tendrá seguramente nuevos capítulos.

Noticia en desarrollo...