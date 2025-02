Brutal ataque de un "trapito" a un hombre: “Dame 5.000 mil pesos porque te rompo todo o te mato”

Un hombre de 57 años fue atacado brutalmente por un “trapito” en el barrio porteño de Flores. La victima explicó que la agresión ocurrió después de que el atacante le pidiera dinero, pero él no contaba con efectivo para darle. “Ni bien estacioné, esta persona se acercó y apareció con un tremendo pedazo de madera. No tenía en el momento porque si no le hubiese dado algo para que se vaya", contó.

El hecho ocurrió el sábado pasado alrededor de las 12 del mediodía en la calle Helguera 165. La victima, un médico que acababa de donar sangre, relató que el agresor se acercó a su vehículo pidiendo dinero. Al no contar con efectivo, el atacante se mostró agresivo y lo amenazó.

Según el contó el médico, el atacante, que estaba de torso desnudo y con shorts, se alejó para regresar con una madera de gran tamaño. Fue entonces cuando la victima, que acababa de estacionar, intentó calmar la situación. Sin embargo, el agresor lo golpeó en la cabeza y lo siguió atacando con la madera, que tenía clavos en la punta. “Dame 5.000 mil pesos o te rompo todo o te mato”, contó el médico a la prensa.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron el momento en que el "trapito" increpó al conductor, quien intentó defenderse al verse amenazado por el arma.

“Ni bien estacioné, esta persona se acercó y apareció con un tremendo pedazo de madera. Me pidió plata, pero lamentablemente no tenía en el momento porque si no le hubiese dado algo para que se vaya”, contó la víctima.

“Le dije ‘calmate’ y apenas vi que tenía esa madera, intenté desarmarlo, pero recibí un golpe en la cabeza y me quedó toda la boca lastimada”, detalló el profesional. “Me defendí como pude”, agregó.

A pesar de sus esfuerzos, el ataque escaló cuando otras personas, presuntamente allegadas al agresor, se unieron a la golpiza. La esposa del médico, que estaba a unos 100 metros del lugar, presenció la escena y llamó al 911. Aunque la policía llegó minutos después, el agresor ya había huido.

“Guardé la madera por si me querían volver a pegar. Me quedaron golpes en los brazos, la cara, tenían algo más porque tengo cortes”, lamentó la víctima.

El ataque dejó al hombre con heridas graves en el rostro, el brazo izquierdo y cortes en distintas partes del cuerpo por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Álvarez donde recibió atención médica. Sin embargo, aún no formalizó una denuncia por el hecho.

Esta no sería la primera vez que los vecinos de la zona reciben amenazas y extorsiones por parte de los cuidacoches. “Te cansas de estas cosas, pero si hubiera podido evitarlo lo hubiese evitado. Yo fui a llevar a mi señora a hacer compras, es una locura esto que tengamos que vivir de esta manera, estar implicado en una situación en la que tenés que estar agarrándote a trompadas para salvar tu vida”, concluyó la victima.

