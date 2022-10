La fiebre por los recitales de Coldplay en la Argentina volvió a poner en discusión el debate por los "trapitos" o cuidacoches ya que la zona del Estadio Monumental de River Plate, en Núñez, se llena de personas, en su mayoría varones, que cobran miles de pesos por estacionar en vía pública. Si bien hay quienes optan por ir en taxi o en colectivo, muchos automovilistas terminan siendo rehenes de esa práctica ilegal que sucede ante los ojos de todos.

La banda inglesa ya brindó dos recitales en su estadía en el país y este viernes 28 de octubre será el tercero. Y a la algarabía de los seguidores en redes sociales se sumaron las quejas por el altísimo precio que deben pagar quienes van en auto o camioneta a disfrutar del show y quieren estacionar en la vía pública. Pero la problemática de los cuidacoches no es nueva para quienes transitan la Ciudad de Buenos Aires y por eso ya hay una regla implícita: pagar o no estacionar.

"¿Cuanto?". La pregunta se repite entre quienes llegan con intenciones de dejar su vehículo sobre las avenidas Figueroa Alcorta, Udaondo, Monroe, Quinteros o Victorino de la Plaza, sólo por nombrar algunas bien cercanas al estadio. La respuesta de los cuidacoches puede variar dependiendo del horario de llegada, la cantidad de autos estacionados en la cuadra o en algunos casos por el modelo de auto que pretenda hacerlo.

Los precios varían, pero siempre dentro de un monto de cuatro cifras. En las redes sociales, en especial en Twitter, en los últimos dos días se intensificaron las publicaciones de quienes se quejaban porque les habían cobrado entre 5 mil y 9 mil pesos por dejar el auto estacionado durante el recital.

"Alguien en su sano juicio piensa que la plata que cobran los trapitos para ver a Coldplay (5 a 6 luquitas), se la quedan los trapitos? Saben a dónde va, no?", escribió el usuario @DaniCohenImach. "6 mil pesos cobran los trapitos para 'cuidar' los autos en Coldplay", sumó @Ro_Castelluccio. Tampoco faltaron los tradicionales "memes" para ponerle humor a una situación que es dramática para muchos automovilistas.

Ya se labraron 81 contravenciones

El problema de los "trapitos" lleva años en la discusión pública y ha sido una de las preocupaciones de las gestiones de la Ciudad de Buenos Aires que tuvo Mauricio Macri y también el actual jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta. Sin embargo, el inconveniente sigue sin solucionarse, se mueven cuantiosas sumas económicas y el negocio sigue apartado de la ley.

De todos modos, desde el Gobierno porteño señalaron a PERFIL que personal policial y de la Agencia Gubernamental de Control se realizan controles en las inmediaciones del estadio de River. A partir de eso, informaron que durante los recitales se realizaron más de 200 actas contravencionales de las cuales 81 fueron a cuidacoches. "No se realizaron detenciones", aclararon.

Todas esas actuaciones están en manos de la Justicia y cuentan, de acuerdo a las fuentes oficiales, con el aval del fiscal Norberto Broto, titular de la Unidad Fiscal Norte.

A su vez, indicaron que los conductores que se sientan amedrentados o quieran denunciar la presencia de los cuidacoches tienen a disposición una Unidad Móvil de Denuncias de la Policía de la Ciudad ubicada en la esquina de las avenidas Udaondo y Figueroa Alcorta. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño también recomendaron llamar al 911 ante cualquier emergencia vinculada a ese u otros potenciales delitos.

Todas las actuaciones se enmarcan en el nuevo Código Contravencional y de Procedimientos aprobado en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires, que endureció penas y permitió, según el Gobierno porteño, un mayor accionar contra la actividad ilegal de los "trapitos".

"Se trata de un trabajo en conjunto (entre la Policía y diferentes organismos de control) para combatir una problemática que afecta a todos los vecinos de la Ciudad considerando que el Espacio Público es de todos y no se debe usufructuar ni debe ser parte de ningún negocio", sostiene la argumentación de la normativa que se circunscribe a todos los operativos de eventos masivos como partidos de fútbol o recitales.

Más allá de ese trabajo, el problema sigue y no parece estar cerca de tener una solución definitiva porque más allá de que esté la posibilidad de hacer la denuncia, en muchos casos los conductores prefieren no hacerlo para no quedar expuestos ante los ejecutores del negocio ilegal

Según una ONG, recaudarán $300 millones

En las últimas horas se difundió un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires que calculó la recaudación promedio de los cuidacoches en los 10 recitales que dará la banda inglesa en Argentina. Según calculó el titular de la ONG, Javier Miglino, abogado especialista en Seguridad, se mueven alrededor de 30 millones de pesos por fecha.

Así lo explicó en declaraciones a Diario Popular: "Es menester aclarar que llegan a River unos 20 mil autos y 10 mil son absorbidos por las playas de estacionamiento de la zona pero 10 mil quedan desamparados y listos para ser expoliados por la mafia de los trapitos".

Y desarrolló: "Tomando en cuenta que arrancan en los $1.000 y llegan a los $6 mil, hacia la última hora antes del recital perfectamente podemos hacer un promedio de $3 mil por auto. En 10 mil vehículos son $30 millones y en 10 recitales, 300 millones de pesos".

Miglino trabaja desde hace tiempo en investigaciones estadísticas relacionadas con lo que denomina la "mafia" de los trapitos y también en fenómenos como los "quemacoches" que cada tanto actúan en la capital del país.

