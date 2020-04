Un programa sobre el coronavirus generó polémica en redes y con la comunidad judía

En medio de la pandemia del coronavirus, un informe de un programa periodístico de C5N generó polémica por una presunta conspiración entre empresarios millonarios y líderes mundiales para crear el COVID-19. En la noche del miércoles 1 de abril, ADN, el ciclo que conduce Tomás Méndez en C5N, presentó el informe "Fue el hombre, no el murciélago", que fue repudiado en redes por "expresiones antisemitas" y difusión de "fake news".

En el informe, sostienen que el coronavirus fue "fabricado" y "financiado" por las elites mundiales, entre ellos Bill Gates y la familia banquera Rothschild, Según informó Méndez, en el año 2015 la RAI (televisión italiana) adelantó que China fabricaba el coronavirus financiados por Estados Unidos. Además, mencionó un artículo publicado en la revista científica Nature Medicine titulado 'A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence' en el que se describe un experimento realizado ese año para crear un virus. Ambas teorías fueron desmentidas por el canal europeo, según consignó Chequeado.

El periodista de C5N había vinculado esas investigaciones con Bill Gates y empresario millonarios "nacidos en Estados Unido, Israel y Europa" que, supuestamente, financiaron las investigaciones: "Son los dueños de tu vida y generaron esto. Son unos garcas y mierdas de personas", denunció.

El informe generó un amplio repudio en las redes sociales y, en su mayoría, apuntaron contra el canal por permitir que transmitan tal denuncia. "¿Cómo permite C5N que se emita un programa con tal grado de delirio sobre la pandemia que dice que 'el virus fue pensado' o que 'fue diseñado por el hombre' (sic)?", expresó un periodista especializado en ciencia.

¿Cómo permite @c5n que se emita un programa con tal grado de delirio sobre la pandemia que dice que “el virus fue pensado” o que “fue diseñado por el hombre” (sic)? — Federico Kukso (@fedkukso) April 2, 2020

Listo, hay que cerrar C5N. pic.twitter.com/qEa0be8FGp — Nicolás Lichtmaier (@niqueco) April 2, 2020

"Esto que hizo Tomas Méndez en C5N es de una irresponsabilidad enorme. Deberían sancionarlo a él y al canal por poner al aire semejante barbaridad. Teorías conspirativas que no tienen lugar ni en lo más recóndito y oscuro de YouTube. Es una vergüenza total", sumó otro reportero.

Esto que hizo Tomas Méndez en @C5N es de una irresponsabilidad enorme. Deberían sancionarlo a él y al canal por poner al aire semejante barbaridad. Teorías conspirativas que no tienen lugar ni en lo más recóndito y oscuro de YouTube.



Es una vergüenza total. pic.twitter.com/W3ApMdhIw3 — Yannick 💚 (@YannickIvanZ) April 2, 2020

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, en diálogo con PERFIL, repudió la acusación y resaltó que se trata del "más espantoso discurso del odio" que la institución combate. Resaltó que se trata de "una afirmación imbécil que solo puede formular un antisemita". "La asociación de poder, tragedia y responsabilidad de los poderosos en ellas es de vieja data y si incluye a Israel en ello, sabemos de qué hablamos", dijo.

Incluso la institución, a través de su Centro de Estudios Sociales, analizó el impacto del antisemitismo on line relacionado con la pandemia. En el estudio revelan los innumerables comentarios que circulan desde el 18 de marzo en redes sociales de índole conspirativa. "La entidad reafirma, en estos tiempos difíciles, la necesidad de fortalecer la solidaridad y la empatía, y apela a la cooperación de todos los ciudadanos para unirse en una misma lucha y atravesar juntos los nuevos desafíos", agregaron.

Consultado por la posibilidad de presentar una demanda contra el canal o Méndez, Knoblovits recordó que "la DAIA tiene una mesa de denuncias. Se analizará si tipifica para la ley antidiscriminatoria. Pero, si tipifica, el más espantoso discurso del odio que la DAIA combate".

PERFIL se comunicó con Tomás Méndez, quien negó las acusaciones del presidente de la DAIA: "Nunca hubo en el informe ninguna afirmación antisemita, nunca", señaló. "No soy antisemita, y no tolero ninguna suerte de discriminación ni hace el pueblo judío, ni hacia los paraguayos, ni hacia los bolivianos, porque me siento parte de esas minorías. Si ven el programa, pueden sacar sus conclusiones y ver que no discriminamos a nadie", aseguró el periodista.

