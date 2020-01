El titular de la DAIA defendió la pericia de Gendarmería: "Nisman fue asesinado"

El presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentina (DAIA), Jorge Knoblovits, avaló la pericia realizada por Gendarmería Nacional en torno a la muerte de Alberto Nisman, al señalar que "fue pedida por el tribunal y no impulsada por el poder político" y ratificó que tiene la certeza de que el fiscal fue asesinado.

Knoblovits aseguró que "los aniversarios redondos son emblemáticos", aunque "por otro lado, más pasan los años y hay más injusticia y eso ahonda la herida".

En declaraciones a radio Mitre, el referente de la DAIA recordó que "el caso AMIA tampoco está resuelto". "Me parece muy bien que sigamos teniendo vigentes estos temas. Cuando no hay justicia, hay memoria", acusó.

El dirigente se había referido al tema en el marco de una ceremonia realizada en Cementerio de La Tablada por el quinto aniversario de la muerte del fiscal.

En ese sentido, ratificó que se reunió con Nisman tres días antes de su muerte y no vio "a un suicida", por lo que consideró que se trata de un asesinato.

"Dije que tenemos la certeza de que fue asesinado porque tenemos la determinación judicial del juez Ercolini que sostiene que fue asesinado. Eso es una certeza, no sabemos quién ni cómo, pero sabemos que fue asesinado", explicó.

"Eso le quita certeza a la justicia y mezcla la política con justicia. Cuando hay pruebas, y si no fue impugnada, me parece que no hay nada que hablar sobre esa pericia. Ya hubo tiempo para impugnarla. Creo que fue una pericia pedida por el tribunal y no una impulsada por el poder político", manifestó sobre la pericia realizada por Gendarmería que la ministra Sabina Frederic quiere revisar.

Y agregó: "En el camino de las certezas que estamos siempre buscando en la Argentina, volver para atrás tiene que ser para ver quién lo asesinó en todo caso, y ver cómo fue la mecánica".

El sábado se cumplieron cinco años de la muerte de Nisman y, en homenaje, se realizó una marcha en la Plaza del Vaticano además de la ceremonia en el cementerio de La Tablada, de la cual participó la DAIA y los familiares del fiscal que investigaba la causa del atentado a la AMIA.

