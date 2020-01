Lagomarsino sobre la acusación de la Justicia por la muerte de Nisman: "A mi me cagaron la vida ¿Qué gané yo?"

Al cumplirse 5 años de la muerte de Alberto Nisman, el técnico informático Diego Lagomarsino volvió a defender su inocencia en la causa que está procesado como "partícipe necesario" del supuesto homicidio. Además, volvió a cuestionar la pericia que realizó Gendarmería al compararla con las que se realizaron anteriormente: "Para ellos le pegó un karateka", explicó en relación a los golpes que hallaron los investigadores de la fuerza de seguridad.

"No queda duda de que fue un suicidio. Yo leí varias veces el expediente y no me queda ninguna duda de que fue un suicidio. El Cuerpo Médico Forense no encuentra golpes, Policía Federal que hace un estudio sobre las manchas; hay manchas por todos lados. El único que habla de un homicidio es Gendarmería", aseguró Lagomarsino.

Consultado durante el programa Debo Decir que se emite por el canal América por su relación con Antonio 'Jaime' Stiusso, a quien asegura no conocer, Lagomarsino comparó la exposición mediática del espía con la del fiscal de la AMIA: "Hace 5 años nadie conocía a Nisman. A Nisman lo conocieron cuando lo mataron o cuando se suicidó".

Respecto a la pericia que realizó Gendarmería en 2017, que sostiene que a Nisman lo mataron dos personas, el técnico informático comparó las investigaciones: "No me importa quién mandó a hacer la pericia, pero la de Gendarmería dice que hay golpes que no vieron las anteriores, para Gendarmería le pegó un karateka".

La cuenta secreta que Nisman tenía en Estados Unidos quedó 'abandonada'

La pericia de Gendarmería sostiene que la muerte del fiscal de la AMIA se trató de un homicidio en el que participaron dos personas que lo drogaron con ketamina y le dispararon para luego simular un escenario de suicidio. Mediante un cuestionado método matemático, determinaron que "la muerte se debería haber producido aproximadamente a las 2.46 del día domingo 18 de enero 2015". A diferencia del trabajo que hizo el Cuerpo Médico Forense, Gendarmería midió el potasio en el humor vítreo, un cálculo que se obtiene al aplicar como variables la edad de la persona y la temperatura ambiente. Los primeros peritos habían descartado ese método porque existen distintas teorías que llevan a diferentes resultados. Por eso, tomaron en cuenta la rigidez cadavérica, el estado del hígado y otros parámetros adicionales.

"Según la Justicia le di el arma a alguien para que después lo maten ¿Quién puede ser tan imbecil de hacer eso? Entregar un arma que estaba a mi nombre para matarlo. A mi me cagaron la vida ¿Qué gané yo?", se defendió. Además, contó que el sábado a la noche previo a su muerte, vio a Nisman conmovido y asustado por la seguridad de sus hijas. "Se le llenaron los ojos de lágrimas cuando me pidió el arma".

