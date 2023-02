Capuchetti bajó el pulgar y el 'copito' Nicolás Carrizo seguirá pasando el verano en la cárcel de Ezeiza

La jueza federal María Eugenia Capuchetti volvió a rechazar el pedido de prisión domiciliaria de Nicolás Gabriel Carrizo, el joven vinculado en 'la banda de los Copitos' a Fernando Sabag Montiel, quien gatilló una pistola cerca de la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner el pasado 1° de septiembre último. Para la magistrada "hay riesgos procesales" que impiden aliviar la detención de Carrizo, mandándolo a su casa o la de la novia, que es lo que había solicitado su abogado hasta que se sustancie el juicio respectivo.

"Considero que subsisten inalterados los peligros procesales tratados al tiempo de evaluar la posibilidad de que Carrizo afronte el presente proceso penal en libertad. Riesgos que, de momento, no pueden ser neutralizados a través de otros medios menos lesivos para los derechos del imputado", sostuvo la magistrada en un fallo de 6 páginas firmado este viernes.

Se trata del segundo hecho en ese sentido por la defensa de Carrizo, a cargo del doctor Gastón Marano, presentado el 23 de enero último argumentando que "si bien el procesamiento de su defendido se encuentra firme, su detención con carácter cautelar se torna de prolongación incierta".

Fue entonces cuando el letrado solicitó que Carrizo sea enviado con prisión domiciliaria a la casa de su supuesta pareja, con la que habría convivido días antes de ser detenido a mediados de septiembre pasado. Pero del estudio socio ambiental que le realizaron surgió otro dato en contra del vendedor de copitos: los especialistas consideraron que la convivencia de Carrizo y su novia "se encontraría en una etapa incipiente" y "se habría desarrollado solamente algunos días previos a su detención".

"La relación dataría de hace poco más de un año, y la habrían mantenido en reserva de sus entornos sociales y familiares, a pesar de asegurar haber tenido contactos con regularidad durante ese periodo", indica el informe que recibió Capuchetti.

Carrizo está procesado con prisión preventiva como partícipe secundario del intento de homicidio, sin embargo ante la justicia y la opinión pública se presentó como alguien que solamente le dio trabajo en la venta callejera de copos de nieve a Fernando Sabag Montiel -el verdadero brazo ejecutor del atentado-, aunque en su celular aparecieron mensajes en los que se atribuía participación en la planificación del ataque.

Al rechazar el pedido, Capuchetti sostuvo que "no se verifica ninguno de los supuestos mencionados en los artículos citados para que se proceda" a ese beneficio, a la vez que sostuvo que "no se ha incorporado en esta incidencia elemento probatorio o desarrollado circunstancia procesal alguna que modifique el escenario que motivó la denegatoria del primer planteo efectuado en este mismo incidente".

"Los reparos procesales que la defensa pueda guardar respecto a la celeridad con la que la investigación avanza actualmente a la siguiente etapa plenaria, pueden ser canalizados a través de los planteos que la parte estime correspondientes, y además deben ser contextualizados en el tramo actual en el que se enmarca el proceso", respondió la jueza al planteo de la defensa de Carrizo.

"No obstante ello -continuó-, el arresto domiciliario no resulta el instituto para dirimir tales pretensiones, máxime siendo que el tiempo de detención preventiva que viene sufriendo Carrizo no luce desproporcionado en relación a la gravedad del hecho que se le enrostra, la complejidad de la investigación y los preceptos legales que regulan el instituto (Ley 25430)".

