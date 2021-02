Carolina Piparo: "En este país Nadie va preso por 4 puntos de sutura, solo mi marido"

Carolina Píparo, diputada provincial de Cambiemos, habló este lunes después de que la Fiscalía de La Plata pidiera la prisión preventiva de su marido, Juan Ignacio Buzali, detenido por atropellar a un motociclista al que confundió con un motochorro que lo había asaltado poco antes.

"Juan Ignacio es una buena persona, lo extrañan mucho mis hijos. Merece estar con sus hijos y esperar el proceso en un país donde nadie está preso por cuatro puntos de sutura", se quejó Piparo, quien criticó que no haya "política criminal en este país y en la provincia" de Buenos Aires.

El pedido de prisión preventiva fue formulado ante la jueza de Garantías Marcela Garmendia por la fiscal Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, bajo el cargo de "homicidio en grado de tentativa".

"Yo pongo una alarma y a los 20 minutos, un director nacional que depende de Victoria Tolosa Paz, publicó que puse una alarma. Se llama Daniel Sandú, es parte de la Mesa del Hambre"

Además, Piparo declaró que es espiada en su vivienda: "Yo pongo una alarma y a los 20 minutos, un director nacional que depende de Victoria Tolosa Paz, publicó que puse una alarma. Se llama Daniel Sandú, es parte de la Mesa del Hambre".

"Nosotros no tomamos una decisión de accionar, sino que llamamos a la policía todo el tiempo", aclaró la legisladora en declaraciones a TN. "No me sentía en riesgo porque estábamos a 200 metros, luego sí cuando ocurrió que nos sentimos emboscados' 'Lo primero que hice fue contar sobre el accidente cuando llegué al control".

El hecho: qué pasó con Carolina Piparo y Juan ignacio Buzali

Denunciaron a Carolina Piparo por incumplir sus deberes de funcionaria pública

El hecho se produjo en la madrugada del 1 de enero pasado, cuando Píparo y su marido fueron asaltados por tres parejas de motochorros en la calle 47, entre 15 y 16, de La Plata, cuando Buzali estacionó para dejar a su padre en su casa. Poco después, cuando se dirigían a bordo de su Fiat 500L negro con techo blanco a realizar la denuncia policial por el robo, volvieron a cruzarse con motociclistas, a uno de los cuales atropellaron al confundirlo con los motochorros que los habían asaltado un rato antes.

El hecho por el cual Buzali se encuentra detenido se produjo en la calle 21 y 40, y por el choque cayeron dos jóvenes que iban en una de los motos y que luego se comprobó que no tenían nada que ver con los asaltantes. Los jóvenes fueron identificados como Luis Lavalle, de 23 años, y un adolescente de 17, y ambos resultaron con heridas leves. A pedido de la fiscal Di Lorenzo, Buzali fue detenido el 9 de enero último acusado del "doble homicidio en grado de tentativa" de los motociclistas.

"Fue una noche trágica", dijo Piparo.

Para la fiscal, el esposo de Piparo tuvo intención de matar y "ocultar su accionar criminal"

Al prestar declaración, Buzali dijo que se trató de un momento de confusión producto de sus nervios tras el asalto, pero negó haber tenido intenciones de matar al motociclista. Sin embargo, la fiscal Di Lorenzo considera que Buzali conducía a excesiva velocidad y embistió deliberadamente de lleno a la moto.

"Mi marido quiso buscar la mejor salida. Queríamos huir. Si hubiéramos querido el daño, no habríamos llamado a la policía ni buscar un control policial. Lamento que una persona haya resultado herida. Es muy poco el daño del auto y de la moto", lamentó Piparo.

Llevamos a mi suegro a la 1.30 a su casa, después de Año Nuevo. Mientras bajábamos las cosas, nos abordan seis motochorros, me pusieron el arma en la cabeza y entregué todo", relató Carolina Piparo. "Luego entramos a la casa de mi suegro y llamamos al 911. Dos veces llamé, vinieron y les pregunté sobre si los estaban buscando. La policía estaba sobrepasada de trabajo. Nos dicen que tenemos que ir a la comisaría".

"Mi marido quiso buscar la mejor salida. Queríamos huir. Si hubiéramos querido el daño, no habríamos llamado a la policía ni buscar un control policial. Lamento que una persona haya resultado herida. Es muy poco el daño del auto y de la moto", lamentó Piparo.

"Siento que arriesgué mi vida, la de mi marido y terceros esperando el operativo policial", recordó Piparo y detalló: "Tenemos menos efectivos policiales en La Plata 170 efectivos menos, hay menos móviles. Está cortada la comunicación entre la Municipalidad de La Plata y el Ministerio de Seguridad bonaerense". "En septiembre, el presidente le quitó $13 mil millones a la Ciudad de Buenos Aires. A La Plata le correspondían $400 millones y nunca llegó ese dinero", denunció.



La diputada se quejó además: "No hay política criminal en este país y en la provincia. Hay políticas de motivación". Y agregó: "Amado Boudou, un profesional, le reducen un año la condena por hacer cursos. Sergio Berni dice que hay que debatir la edad de imputabilidad pero su espacio no lo quiere hacer". "Yo empecé a militar contra el cinismo que nos gobierna hace mucho. Si no fuera mi marido, no habríamos hablado del caso", finalizó.

ds