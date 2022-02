Carpetazo de Twitter a Alberto Fernández: viralizan una foto que lo muestra con Lázaro Báez

Una foto de Alberto Fernández junto a Lázaro Báez se viralizó en Twitter luego de que el mandatario asegurara "no conocer" al empresario en su declaración en el juicio por presuntos desvíos de la obra pública en Santa Cruz en la era kirchnerista.

Este martes 15 de febrero por la mañana, el Presidente prestó declaración en su carácter de exjefe de Gabinete (2003-2008) en el juicio por presuntos desvíos de fondos de obra pública en favor del empresario en una causa que involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner y el exministro Julio De Vido.

En su exposición, el jefe de Estado no solo negó rotundamente la presunta maniobra de corrupción en las licitaciones en Santa Cruz durante su gestión, sino que también aseveró no conocer a Lázaro Báez, el principal acusado en la causa como supuesto beneficiario del desvío de fondos, algo que las redes no le perdonaron.

La foto de Alberto Fernández junto a Lázaro Báez que se viralizó en Twitter

Durante la audiencia de esta mañana, Alberto Fernández fue consultado en varias ocasiones por el empresario condenado por "la Ruta del Dinero K", uno de los principales imputados en el juicio librado en los tribunales porteños de Comodoro Py.

"No lo conozco. Lo crucé una vez en Calafate, me dijo 'buenos días' y le dije 'mucho gusto'. Nunca más lo vi a Lázaro Báez", subrayó el mandatario nacional.

Como en otras oportunidades, las redes sociales sirvieron de caja de resonancia de las declaraciones del Presidente, luego de que una usuaria compartiera una imagen de hace varios años donde se lo ve junto al empresario de la construcción, dueño de Austral Construcciones, y dos menores.

La imagen, cuya veracidad se desconoce pero hasta el momento no fue desmentida, muestra a un Fernández sonriente posando junto al empresario, algo que hace ruido luego de lo especificado durante su testimonio en la audiencia, en la que el mandatario aseguró desconocer la historia de Báez y de sus vínculos.

Alberto Fernández: "Nunca tuve trato con Lázaro Báez"

El Presidente testificó esta mañana en una audiencia que duró casi 3 horas.

En la parte final de la audiencia que duró hasta el mediodía, el fiscal insistió con sus preguntas respecto del empresario Lázaro Báez a pesar del rechazo por parte de las defensas.

En tanto, Fernández negó haber estado al tanto de si Báez era beneficiario de obras en Santa Cruz como también un vínculo personal con el empresario. "No, no sé como decirlo. Por enésima vez: no lo conozco, no sé que hace de su vida, no se cuál es su vínculo con gente", insistió.

Por otro lado, el jefe de Estado contó que la única vez que lo vio fue en el Calafate en 2003 o 2004, cuando acompañó al expresidente Néstor Kirchner que "estaba terminando de hacer su casa". "Ahí lo conocí porque estaba haciendo alguna obra en el parque. Él se acercó a saludar y le dije 'mucho gusto', después no lo vi nunca más", aseguró.

