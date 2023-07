Marcela Acuña, una de las detenidas por el presunto femicidio de Cecilia Strzyzowski en la ciudad chaqueña de Resistencia, difundió este jueves 20 de julio dos nuevas cartas: una de ellas dirigida a la comunidad y la otra a su esposo, Emerenciano Sena, donde aseguró que son inocentes y apuntó contra su propio hijo, César Sena, al señalar que lo encubrió en el hecho.

En la carta dirigida “a la comunidad”, que publicó Télam, Acuña sostuvo: "Bajo ningún concepto, dado todo punto de vista, ni Emerenciano ni yo tenemos las manos manchadas con sangre, no hay antecedentes, ni historias que puedan justificar semejante barbaridad".

La excandidata a intendenta de Resistencia, detenida en la comisaría 6ta. del barrio Santa Inés, dijo: "La justicia parece desconocer no solo nuestra forma de pensar y de vivir que da testimonio de lo que somos, sino también desconocen las pruebas que muestran a las claras nuestra inocencia".

La nueva carta de Marcela Acuña.

"Ahora, si la fiscalía supiera o sabe que somos inocentes, ¿Por qué desde un primer momento instaló contra Emerenciano y quien escribe otras versiones?", planteó Acuña.

La madre de César Sena, esposo de Cecilia y uno de los principales sospechosos del femicidio de la joven de quien no se tienen rastros desde el 2 de junio pasado, aseguró que ella y su esposo "jamás asesinaron a nadie", y culpó a "los medios sensacionalistas" que "así lo señalan".

La mujer comparó además a Emerenciano Sena con la dirigente social jujeña Milagro Sala, condenada a 13 años de prisión por el delito de "fraude a la administración pública, asociación ilícita y extorsión que fue confirmado por la Corte Suprema de Justicia".

"El milagro de Emerenciano de haber construido casas, bibliotecas, escuelas, jardín de infantes, centros recreativos, es el mismo castigo que le dan a Milagro Sala en Jujuy. Es lo mismo, la diferencia es el adjetivo calificativo, Milagro es chorra, Emerenciano es asesino, que aunque se demuestre que no lo es, igualmente es el padre del que podría ser asesino", dijo.

Marcela Acuña, la esposa de Emerenciano Sena.

La mamá de Cecilia Strzyzowski puso en duda el trámite de divorcio de su hija y de César Sena

La carta de Marcela Acuña a Emerenciano Sena: “Ojalá pronto llegue tu libertad, la mereces, yo no, yo lo cubrí a César”

Anteriormente, Acuña escribió otra carta, con fecha del 14 de julio y publicada por el portal del Diario Norte, que está dirigida directamente a su esposo, en la que le dice que siente que lo defraudó por "cubrir a César".

“Ojalá pronto llegue tu libertad, la mereces, yo no, yo lo cubrí a César, lo protegí, te oculté para no involucrarte y salió todo mal y mucha gente inocente está presa, empezando por vos. Esa carga también me mata por encubrir a mi hijo”, escribió Acuña en la carta.

“Quizás Dios me escuche, y me bendiga o bien me haga ver la realidad, dejo en manos de él, hoy la prioridad es tu libertad. Te amo mucho, mucho”, sumó.

“Te quiero mucho Emerenciano, te pido que tengas la valentía de siempre, la que enseñaste y que hoy me mantiene firme en mis convicciones y en el amor. Me siento muy triste, pienso en César en todo lo que estará pasando y sufro mucho, pero dejo en manos de Dios y la Virgen que me lo cuiden hasta que pueda salir de aquí. Si salís antes no lo abandones, está muy solo y tengo miedo que atente contra su vida”, le dijo.

Emerenciano Sena.

“Solo quiero decirte que todos los días tómalo como una victoria contra la muerte, sonreí, reza, soñá, movete, y alimentate, tu pastilla tomala con la comida, con la cena, no antes ni después. Mandé a Caro a buscar té valeriana, es bueno para tranquilizarte, digestivo y relajante, no abuses, toma antes de dormir, después de la cena o almuerzo”, le dijo a su esposo.

"Yo no tengo a nadie y mi hijo está preso, el único que tengo y amo, sabes cómo duele, hasta he llegado a pensar que si le pasa algo yo me voy con él, ya no me quedará nada", escribió en otra parte de la carta.

Huesos en un río, muchos sospechosos y 28 días de misterio: la cronología del caso Cecilia Strzyzowski

El abogado de los Sena aseguró que “no hay antecedentes” de violencia de género contra Cecilia Strzyzowski

El abogado de la familia Sena, Ricardo Osuna, aseguró este jueves en diálogo con el canal Todo Noticias que su cliente desconocía la desaparición y presunto asesinato de Cecilia y que se enteró de esto al ser detenido.

Además, sostuvo que el video en el que se la ve a la joven de 29 años ingresando a la casa de la familia Sena “no es prueba” de que haya sido asesinada en el lugar. “El registro de video es un indicio, no una prueba. La fiscalía tiene que probar que no hay otro acceso. Yo ya expuse que hay personas que entraron y salieron y no fueron captadas por la cámara de seguridad”, planteó.

Por último, desestimó que el vínculo entre César Sena y Cecilia haya sido una relación donde había violencia de género y dijo que en el expediente ‘“no hay ningún antecedente” al respecto. “No hay un antecedente de violencia de género, no hay ninguna denuncia, no hay nada. Antecedente es que ella haya hecho una denuncia. Quieren dar por acreditado la violencia de género por lo que dice una psicóloga. La querella y la fiscalía hicieron todo un show y en el expediente no hay ningún antecedente de violencia de género”, reiteró Osuna.

Cecilia Strzyzowski.

“Es un preso político”: marcha en pedido de la libertad de Emerenciano Sena

El dirigente social José Suárez, a cargo del movimiento político de la familia Sena, presentó un escrito al juez de Garantías N° 2 Horacio Sandoval en el que exige la liberación de Emerenciano Sena y asegura que es “un preso político”

"Hoy está preso injustamente siendo totalmente inocente, no hay una sola prueba que lo identifique como asesino", escribió.

"El abogado nos dijo media prueba no hay y está siendo un preso político, un inocente amenazado de cadena perpetua", dijo el dirigente en diálogo con Diario Tag.

"Es una locura lo que está pasando, politizaron todo, parece que los fiscales tienen miedo a los medios de prensa porque se dejan presionar", manifestó.

Asimismo, este jueves un grupo de piqueteros marchó hacia la Fiscalía ubicada en la avenida 9 de Julio la ciudad de Resistencia para exigir la libertad de su líder Emerenciano Sena con carteles que decían "No más presos políticos"; "Emerenciano Sena sin ni una sola prueba"; "Fuerza Eme Libertad".

