La mamá de Cecilia Strzyzowski puso en duda el trámite de divorcio de su hija y de César Sena

La madre de Cecilia Strzyzowski, Gloria Romero, puso en duda la veracidad del trámite de divorcio que supuestamente firmaron César Sena y su hija y remarcó que "se está peritando" ese documento.

"El divorcio se está peritando. No está confirmado que sea legal", remarcó Romero y puso en duda que la pareja se haya divorciado.

En ese sentido, deslizó que pudo haber sido falsificado por el clan Sena una vez que asesinaron a la joven.

Huesos en un río, muchos sospechosos y misterio: la cronología del caso Cecilia Strzyzowski

La mujer criticó al cura Rafael Del Blanco, quien dijo haber hablado con César luego del femicidio: "El cura es un hijo de puta. Le tendrían que sacar los hábitos y no debería llamarse cura".

Respecto a la posibilidad de que los huesos analizados sean de su hija, Romero indicó que a ella solo le "preocupa que Cecilia no haya sufrido".

Gloria Romero, pidió Justicia por su hija.

Gloria Romero contó que en Chaco "le tienen terror" al clan Sena

"Lo que hayan hecho después de muerta no me cambia, pero el tema es que no puedo saber si la lastimaron en vida. Si la mataron que no la hayan hecho sufrir", reveló en declaraciones al programa "Tiempo Real", que se emite por Crónica HD.

Romero remarcó que si se "enfrentaba a Emerenciano Sena iba a terminar en la chanchería", al tiempo que indicó que "la gente le tiene terror a los Sena".

"En Chaco nadie se enfrenta a Emerenciano, porque el que lo hace termina en la chanchería. Es algo que siempre se dice allá", precisó.

Caso Cecilia Strzyzowski: las pruebas que incriminan a César Sena como principal sospechoso

En relación a un supuesto embarazo de Strzyzowski, gloria explicó: "Yo sé que ella en noviembre tuvo un atraso de 17 días. Cuando fue negativo ella se puso muy triste y el también. César quería tener un hijo y Cecilia también, pero antes quería acondicionar la casa".

Además, Romero sostuvo que "nunca" tuvo relación con Marcela Acuña, a quien no conoce, al tiempo que consideró que su hija "es una víctima del poder".

Asimismo, afirmó que "el crimen estuvo planificado" y relató los motivos que la llevaron a enojarse con Cecilia días antes de ser asesinada.

Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski.

"Crié a mis hijas para que sean independientes, porque si un día se cansaba de algo podía irse. Ella no puede estar las 24 horas con una persona y que la vida gire siempre en torno a esa persona", señaló.

Por último, reconoció que al conocer a César Sena le "cayó mal", pero luego la relación cambió al indicar: "Cecilia me hizo creer que eran celos".

ED