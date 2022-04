Búsqueda de Guadalupe Lucero: descartaron que la ropa encontrada sea de la menor

Los padres de Guadalupe Lucero aseguraron que la ropa encontrada en el último rastrillaje no pertenece a la nena de 6 años que es intensamente buscada en San Luis desde su desaparición en junio de 2021, mientras que se mostraron pesimistas frente al escenario marcado por la llegada de efectivos de Gendarmería.

Guadalupe Lucero desapareció el 14 de junio de 2021 en San Luis. Desde entonces se realizaron varios rastrillajes en base a datos aportados respecto de su paradero. El último comenzó el pasado martes en un basural de la zona cercana al lugar donde desapareció, con la presencia de 400 gendarmes, donde encontraron una calza rota similar a la que llevaba puesta la nena y restos óseos que están en investigación.

La reacción de los padres de Guadalupe Lucero frente al nuevo hallazgo

"Buen día!! Recién salgo de Fiscalía Federal, para reconocer la prenda que encontraron en el rastrillaje del día Martes, dicha prenda era una calza. Dicha prenda no pertenece a Guadalupe, no tiene nada que ver con ella ya que no es la calza que llevaba al momento de la desaparición", escribió la mamá de Guadalupe, Yamila Cialone en su perfil de Facebook. "Gracias a Dios! Un alivio para la familia", agregó la mujer que se mostró aliviada de que la calza encontrada es de algodón, mientras que su hija portaba una de friza.

Guadalupe Lucero fue vista por última vez el 14 de junio de 2021 en el Barrio 544 Viviendas de la ciudad de San Luis.

En esa línea se expresó Eric Lucero, el padre de Guadalupe, a pesar de que al principio reconoció que la prenda presentaba "bastantes similitudes" con una que su hija "tenía o había tenido en su momento". Sin embargo, reconoció que "estaría totalmente descartado" que la calza pertenezca a la nena, según consignó a AM550. "Aún no se si decirlo o no, pero al ver que no son cosas de mi hija está un poco el alivio, pero sigue la incertidumbre de dónde y cómo estará", manifestó.

Con respecto a los rastrillajes que comenzaron el martes tras una nueva pista y se extenderán hasta el viernes, Lucero se mostró "expectante" ante los nuevos indicios, luego de las declaraciones de menores que estuvieron al momento de la desaparición de Guadalupe. Sin embargo, se mostró desconfiado respecto al rol de Gendarmería en el operativo de búsqueda: "Desde el principio que llegó Gendarmería nacional a los rastrillajes tengo una mala perspectiva de lo que pueda llegar a pasar", dijo.

Por otro lado, el miércoles por la noche Cialone manifestó: "Es impresionante la falta de empatía... De los rastrillajes es lógico que habrá huesos en el camino, ropa también, es un predio público, usado como basural para mucha gente, y como medio de camino para animales.... Coherencia".

Desaparecida hace 10 meses: la familia de Guadalupe Lucero recibió inquietantes cartas

Antropólogas forenses analizarán los restos óseos hallados en el basural

Cuatro antropólogas de la Universidad Nacional de Cuyo se sumarán en las próximas horas a la investigación por la desaparición de Guadalupe Lucero, luego de que tanto la madre como el padre de la menor no reconocieron como de su hija la calza encontrada en el descampado en el que se realizan rastrillajes desde el martes.

Según confirmaron fuentes judiciales a NA, las antropólogas se sumarán a la investigación para tratar de definir en lo inmediato la técnica "rápida y científica" si los restos óseos encontrados pertenecen a humanos o son de animales.

cd / ds