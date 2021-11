Cepo a las cuotas | Cuáles son las alternativas para pagar los gastos por turismo en el exterior

El Banco Central dispuso la medida a través de la Comunicación 7407, que informó a las entidades y emisoras de tarjetas que desde ahora no se podrán financiar en cuotas las compras efectuadas a través de tarjetas, pasajes hacia otros países y servicios turísticos en el exterior. Con esta medida, el BCRA busca frenar la salida de divisas en un momento de escasez de reservas.

En su comunicación A 7407 a las entidades financieras y empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito, el Banco Central de la República Argentina dispuso que “a partir del 26.11.21, las entidades financieras y no financieras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior”.

Ante esta medida, los argentinos que quieran adquirir pasajes al exterior y sumar servicios turísticos por fuera del país, tendrán las siguientes opciones para poder concretarlo:

Sacar un préstamo personal con una tasa que ronda actualmente el 78%

Pagar el mínimo de la tarjeta y refinanciar el resto con una tasa del 43 por ciento

La resolución prohíbe la aplicación de cuotas para el pago de servicios turísticos tanto a emisoras de tarjetas en forma directa como a través de plataformas de viajes, según lo establecido por la comunicación de la entidad.

Según la determinación del BCRA, "las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento o alquiler de auto).

Alcanza a las operaciones "realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios", según la normativa del Banco Central.

La críticas a las medidas del Banco Central

Luego de que el BCRA prohibiese la venta de pasajes al exterior en cuotas sin interés con tarjeta, sobretodo a instancias del Black Friday, tanto agencias como líneas aéreas y políticos pusieron el grito en el cielo y criticaron de manera tajante la medida que busca frenar la pérdida de reservas del Banco Central.

En primer lugar, el reclamo fue llevado a cabo por los agentes de viajes. Lucila Roth, representante de agentes de viajes autoconvocados, dijo a Todo Noticias: 'Son noticias complicadas que no hacen otra cosa que sumar a los perjuicios del turismo".

"Hace un año y medio que tenemos problemas. Se agregó primero el Impuesto PAIS, luego la pandemia y la incertidumbre. Estuvimos prohibidos todo el año pasado y ahora, que podíamos empezar a trabajar, nos tocan estas medidas. Es una actividad destruida", insistió.

Por su parte el diputado Fernando Iglesias, en declaraciones a Ya somos grandes (Todo Noticias), sentenció: ''Es un acto más de aislamiento de Argentina respecto del mundo. Es una agresión a la clase media porque se gastaron los dólares en el 'plan platita' y ahora lo paga la clase media''.