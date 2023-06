Chiche Duhalde: “Me preocupa mucho que Kicillof pueda ganar en la Provincia”

Hilda “Chiche" Duhalde participó de una conferencia de prensa organizada por estudiantes del Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil USAL, en la que analizó el gobierno de Alberto Fernández desde sus inicios. "Comenzó a dar señales de que no iba en el camino correcto y fue acentuándose en esa línea. Alberto Fernández me ha decepcionado, claramente”, señaló.

La ex legisladora e impulsora de las "manzaneras" también criticó los planes sociales y se refirió a la situación judicial de la vicepresidenta Cristina Kirchner y su crítica a la Corte Suprema. "Me parece que la Argentina ha perdido el rumbo en relación al respeto que debe tenerse a los tres poderes. Cristina está muy preocupada por su situación personal y está cometiendo errores graves", expresó Chiche Duhalde en el Ciclo de Entrevistas a cargo de Rodrigo Lloret, director de Perfil Educación.

—¿Qué análisis hace del gobierno de Alberto Fernández?

—Comenzó a dar señales de que no iba en el camino correcto y fue acentuándose en esa línea. Alberto Fernández me ha decepcionado, claramente.

—¿Qué opina sobre el discurso de Cristina en el acto del 25 de mayo cuando calificó de "mamarracho indigno" a la Corte Suprema de Justicia?

—Me parece que la Argentina ha perdido el rumbo en relación al respeto que debe tenerse a los tres poderes. Cristina está muy preocupada por su situación personal y está cometiendo errores graves desde el lugar que ocupa. En tanto la Suprema Corte no haga lo que ella quiere que hagan, va a seguir atacando y convenciendo a un núcleo cada vez más reducido. Lo grave es el papelón que nosotros hacemos permanentemente en esta cuestión.

—¿Usted cree que las causas que enfrenta la vicepresidenta pueden hacer que termine en prisión?

—No, creo que van a pasar muchos años antes de que eso suceda. Está en una instancia y faltan varias más todavía. No sé qué va a pasar. Ella es una mujer que va a cumplir 70 años. Seguramente van a suceder muchas cosas. No sé si veré el final de esta historia.

—¿Podría ganar el peronismo sin el kirchnerismo?

—El kirchnerismo lamentablemente de alguna manera, no diría ha destruido, porque siguen existiendo semillas repartidas a lo largo y a lo ancho de todo el país de dos partidos muy importantes como son el radicalismo y el peronismo, pero sí, ha logrado que la gente crea que el kirchnerismo es el peronismo y es otra cosa muy diferente, niveló para abajo, no apostó a la producción y al trabajo. Provengo, por mi edad, de un movimiento que ha demostrado tener un rol muy importante en todo lo que tiene que ver con la producción, el trabajo, el ascenso social, que por algo, a pesar de sus 18 años de exilio, la gente no pudo olvidar. Esto que hoy nos representa, no es peronismo.

—¿Está de acuerdo con la posibilidad de que Axel Kicillof pueda ser reelecto en la provincia de Buenos Aires?

—Me preocupa mucho que Kicillof pueda ganar en la Provincia, porque la recorro y porque veo lo que está pasando con la salud y la educación, fundamentalmente. Estamos teniendo problemas muy serios. Hay que fijar prioridades y en la provincia de Buenos Aires son la inseguridad y la situación de los sectores más pobres, a los que hay que atender primero. Debemos empezar de la periferia hacia el centro y trabajar sobre todo en materia de salud, alimentos y educación. La verdad es que Kicillof no ha hecho una buena gestión.

—Usted creó hace varias décadas a las "manzaneras" y fue pilar en la asistencia social. ¿Qué opina de los planes sociales en la actualidad?

—No creo que haya que mantenerlos porque no son un incentivo para el trabajo, al contrario. La organización social de 35.000 mujeres que no cobraban un peso por lo que hacían (en relación con el programa de las manzaneras), era verdaderamente una red de contención social. No era un plan, era un programa. Creo que todos estos años, tener cada vez más asistencia social, lo que ha logrado es incrementar la pobreza, no disminuirla. Dejaría solamente la Asignación Universal por Hijo y la tarjeta Alimentar provisoriamente, para que luego vaya siendo removida hasta que el país logré salir adelante, con trabajo y producción, y también con mucho control. Que los que la reciban sean los que verdaderamente lo necesitan. Cuando se “puentea” a las instituciones, y quienes manejan la ayuda del estado no son los intendentes municipales, sino que son los movimientos sociales o pseudo movimientos sociales, lo que sucede es que se les termina otorgando a quienes responden a sus intereses. Hay que respetar la institucionalidad, controlar, tener un censo de quiénes son las personas que tienen que acceder al beneficio. Pero también hay que trabajar para que puedan salir adelante. La Asignación Universal por Hijo podría quedar, con la condición de que los chicos estén escolarizados realmente.

—En una declarción reciente usted dijo que podría integrar Juntos por el Cambio. ¿Recibió alguna propuesta formal?

—No, a veces los periodistas preguntan opciones, entonces me preguntaron sobre el Frente de Todos y Cambiemos. Tengo claro que la coalición del gobierno no es el lugar donde yo estaría. En el 2005 enfrenté a Cristina Kirchner en una elección, sabiendo que perdía, y diciendo que iban por las instituciones y me quedé corta. En relación al frente opositor, que fue la segunda opción dije que pondría condiciones y no renegando de mi pertenencia peronista porque entiendo que la única salida que tiene la Argentina es unir a todos aquellos partidos que no estén fogoneando la grieta y que buscan consensuar, ponerse de acuerdo en cinco o seis políticas de estado necesarias, ahí yo trataría de colaborar. Pero no porque tenga una ambición personal, la vida me ha dado todo, en el sentido de que he pasado por cargos muy importantes y estoy grande. Es un deseo de aportar mi experiencia fundamentalmente en el campo social.

—¿Quién está mejor preparado en la oposición Horacio Rodríguez Larreta y o Patricia Bullrich?

—Estamos en una encrucijada en la Nación, porque me sentiría mucho más cercana si hubiese un candidato con el que compartiera mis ideas. Soy una mujer que proviene y no reniega del peronismo. Hoy gobierna el kirchnerismo, que suele decirse que es el peronismo y que no creo que sea quien nos gobierna hoy. Deseo que surja un candidato de mi partido que refleje su doctrina y sus ideas, pero eso no sucede. Entonces, las opciones no son demasiadas. De todos modos prefiero no meterme en las internas del arco opositor.

—¿Cree que Horacio Rodríguez Larreta puede llegar a ser un buen presidente?

—No voy a hablar de la oposición. La Argentina adolece, en términos generales, de dirigentes de fuste y esto sucede en todos los partidos. Estamos en un momento de falta de liderazgos fuertes, de convicciones, de referentes que nos enseñen claramente el camino a seguir. Siempre digo que no hay nada más mentiroso que un político en campaña, porque no se atreven a decir lo que hay que hacer, que el camino de salida es duro, y la sociedad tampoco está preparada para escucharlo. Hoy la gente se muestra desesperanzada por este motivo. Porque no hay nadie que enamore. Puede quizás un poquito, más o menos, pero no totalmente.

—¿Sergio Massa tampoco la enamora?

—No, Massa no me enamora para nada.

—¿Cree que Javier Milei puede llegar a ser presidente?

—Espero que no, pero es una posibilidad. La gente tiene derecho a votarlo, a elegir libremente y él a presentarse. No me parece que sea el hombre ideal para que nos gobierne. La Argentina necesita consensos, mayorías parlamentarias, acuerdos y no sé si está preparado o se da cuenta de todo lo que necesita para gobernar. Tampoco sé si los demás dirigentes entienden que hay que construir esos acuerdos, porque de lo contrario va a ser muy difícil la salida.

—Agradecemos su participación en este Ciclo de Entrevistas con estudiantes de Perfil Educación y le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final.

—Simplemente, me gustaría agradecerles a ustedes, siempre son muy atentos. A los jóvenes estudiantes de Periodismo les digo: sean los mejores periodistas. Ojalá puedan ser ecuánimes, que es lo que necesitamos. Ojalá sean grandes periodistas.

Por Carolina Fabio Fiorini, Jennifer Pérez Olivera y Victoria De Dios

Estudiantes de Periodismo Perfil Educación

Posgrado en Periodismo de Investigación Perfil–USAL