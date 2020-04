Hizo 220 km. en bicicleta, se burló en redes de la policía y terminó preso por Youtube

¿Se puede pensar en plena pandemia por coronavirus en hacer 220 kilómetos en bicicleta y luego burlarse en redes de la policía "evadida exitosamente"? Cuesta imaginarlo, pero efectivamente parece que si se puede, porque un ciclista de la ciudad de Río Cuarto terminó preso cuando se grabó justamente jactándose de ese raid, al que definió como "una jornada espectacular".

"Ahora vamos a la morada, a comer un rico asado", señala entre risas el ciclista y youtuber, poco antes de que la policía de Córdoba fuera a buscarlo a su casa, con una orden del fiscal Fernando Moine, y lo arrestara imputándose por violar la cuarentena social obligatoria.

Según se indicó, el sujeto titn 49 años, y fue arrestado en su casa de Banda Norte, y deberá ahora afrontar cargos por "atentado a la salud pública" y "desobedencia a la autoridad". Según se señaló tiene domicilio en Río Cuarto, y lo aprendieron en una casa de la calle Misiones.

"Bueno, retornando al imperio después de una jornada de bici, de rodar, espectacular. Hicimos Chucul - Río Cuarto. Espectacular día y condiciones. Tuve que esquivar a la salida de Río Cuarto la Caminera por el Tropezón; salir al camino del frente del Aeropuerto. Había otro control pasando el frigorífico. Los dos fueron evadidos exitosamente... Ahora nos dirigimos a la morada", dice el ciclista en el video, entre risas y con claro tono de sorna hacia la policía, mientras anticipa, ya refiriéndose a algunos amigos, que va "esperar que el plomero o gasista pague el alquiler del 'Rolo' y comer un rico asado".

El caso se enmarca entre las actitudes de personas que sintiéndose bien no reparan en la situación de que pueden ser portadores asintomáticos del coronavirus, justamente la piedra basal que lleva a las autoridades a disponer la cuarentena a nivel nacional, incluso a despecho de las gravísimas consecuencias económicas que eso implica.

"Hoy es 11 del 4 del 20, el día posterior al día del científico... no loco, sino que científico definido... Pero bueno (risas), no no, la jornada de hoy, no, no espectacular, bueno los dejo porque acá ya se puede observar de vuelta el control... Hasta la próxima", se despide el cliclista riocuartense en el video.

El trayecto desde la pequeña localidad de Chucul hasta Río Cuarto, que cuenta el ciclista en su video, implica nada menos que 229 kilómetros, es decir una larguísima travesía para hacer en bicileta, por eso el mensaje que graba en su teléfono es en horas de la noche, se supone que luego de haber pasado la jornada entera en ese periplo.

"Una sola persona que sea asintomática va a trabajar a una fábrica, y puede contagiar a la fábrica entera", dice el presidente Alberto Fernández en el reportaje exclusivo con Jorge Fontevecchia al referirse a por qué sigue los consejos médicos por sobre los de economistas en plena pandemia. Y muchísimas veces en las últimas semanas ha cuestionado la actitud de quienes salen a la calle sin justificativos "porque se sienten bien", enfatizando que ya no se trata de poner en peligro la salud propia, sino que sin saberlo una persona asintomática puede significar un grave riesgo para la salud de los demás. El ciclista de Río Cuarto, cuyo video ya se ha viralizado, tal vez comprenda ante las consecuencias judiciales que su "hazaña" tuvo poco de gracia.

HB