Cómo sigue la salud de Chiche Gelblung tras su internación en terapia intensiva

La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación luego de que el periodista fuera internado de urgencia en terapia intensiva tras sufrir una descompensación. En las últimas horas, trascendieron noticias alentadoras sobre su evolución y su entorno aseguró que se encuentra estable, despierto y respondiendo favorablemente al tratamiento médico.

El conductor permanece bajo estricta observación mientras los especialistas monitorean permanentemente su estado general. Según trascendió, pasó la noche con dolores, aunque consciente y comunicándose con sus familiares y el equipo médico.

Qué es la trombosis, la formación de coágulos que sufrió Chiche Gelblung

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La internación se produjo durante el último fin de semana, cuando Gelblung sufrió una descompensación en su domicilio. La situación obligó a suspender sus compromisos laborales y derivó en un rápido traslado a un centro de salud para realizarle estudios y estabilizarlo.

Qué le pasó a Chiche Gelblung

De acuerdo con la información difundida en las últimas horas, los médicos detectaron una trombosis en uno de sus tobillos, cuadro que derivó en complicaciones cardiovasculares y motivó su ingreso inmediato a terapia intensiva.

Además, los especialistas investigan si esta complicación podría estar relacionada con una caída que el periodista sufrió hace aproximadamente dos semanas en su casa. Aquel accidente doméstico le provocó un fuerte golpe en el rostro y un hematoma visible cerca de uno de sus ojos.

En medio de la preocupación, también trascendió que durante la internación le colocaron un stent para estabilizar su cuadro cardiovascular. Mientras tanto, una junta médica evaluará cómo continuará el tratamiento y cuáles serán los próximos pasos en su recuperación.

Los antecedentes médicos que preocupan

La nueva internación ocurre pocas semanas después de otro episodio delicado de salud. El pasado 20 de abril, Gelblung había sido hospitalizado luego de sufrir una fuerte descompensación y permaneció internado durante varios días.

En aquella oportunidad, los médicos le colocaron dos stents en una de sus piernas para mejorar su cuadro circulatorio. Tras recibir el alta, el conductor retomó rápidamente sus actividades en radio y televisión.

Sin embargo, sus problemas de salud vienen generando preocupación desde hace tiempo. En 2024 también había sido internado por un cuadro de fiebre alta que requirió cuidados intensivos. Un año antes, atravesó una insuficiencia renal provocada por el consumo prolongado de medicamentos antiinflamatorios.

Cómo evoluciona el periodista

Pese a la preocupación inicial, las últimas noticias sobre el estado de salud del periodista llevaron tranquilidad a su entorno y a sus seguidores.

Chiche Gelblung reveló cómo está de salud tras su internación

El conductor se encuentra consciente, estable y comunicándose con las personas que lo acompañan, mientras los médicos continúan realizando estudios para determinar cómo seguirá su recuperación y cuándo podría abandonar el área de terapia intensiva.

Por ahora, el equipo médico mantiene la cautela y continuará monitoreando su evolución clínica durante los próximos días.

LB/AF