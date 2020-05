Coronavirus: cuáles fueron los barrios "bloqueados" antes del caso de Villa Azul

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, y su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, decidieron aplicar esta semana un aislamiento sanitario total en de Villa Azul ante el crecimiento de casos de coronavirus en el barrio bonaerense. La decisión tiene otros antecedentes: a fines de abril, el barrio Nuestro Hogar III del sur de la ciudad de Córdoba quedó aislado en forma total, con la prohibición de ingreso y egreso de personas, transporte y sin la posibilidad de que sus habitantes salieran a trabajar.

La medida se produjo tras reportarse un caso positivo de coronavirus en un niño de tres años, y por esos días, el intendente Martín Llaryora explicó que se trataba de "una acción de bloqueo" en la que iba a realizar "un hisopado de vecinos" y "trabajar en cada una de las casas". Según informaron por entonces fuentes oficiales a los medios locales, mientras duró la medida "se garantizó el abastecimiento de insumos críticos y esenciales como alimentos, agua potable, elementos de higiene y medicamentos", y el Ministerio de Salud provincial dispuso un container sanitario y una ambulancia equipada para traslados críticos.

"En el barrio se tomaron medidas extremas: el aislamiento de nueve manzanas alrededor de donde vive el menor y se restringió al máximo la circulación en el resto de las manzanas", detalló por aquél entonces la secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de Córdoba, Gabriela Barbás, en declaraciones a Cadena 3.

Aislamiento barrial: operativos para evitar otros focos de contagio

Durante el bloqueo, el Area de Epidemiología de la provincia realizó 300 testeos, cuyos resultados fueron negativos, por lo que el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) dispuso el restablecimiento la circulación en la zona, según detalló la agencia Télam. El niño contagiado fue dado de alta del Hospital de Niños, y hoy permanece alojado con su madre y hermanos en un albergue. Una semana más tarde, se levantó el operativo y el barrio Nuestro Hogar 3 de Córdoba obtuvo una disposición de aislamiento preventivo, social y obligatorio igual que el resto de la capital provincial.

No fue la única zona de Córdoba. En los barrios Centro América, Ampliación Residencial América, Los Álamos y Los Álamos Anexo, zonas más afectadas por la propagación, semanas atrás el control fue también duro: los vecinos de esta zona solo pudieron salir de su domicilio para comprar medicina o comidas, no hubo transporte público y no se podía acudir al puesto de trabajo de forma presencial.

Provincia de Buenos Aires. Aunque más flexible, a mitad de abril del operativo "El barrio cuida al barrio" en Lomas de Zamora, se dio inicio a la llamada "cuarentena comunitaria", que se replicó en diferentes partes del país. Sin embargo, por esos días los medios locales y organizaciones sociales denunciaron que una superficie de casi 15 hectáreas fue vallada en la localidad bonaerense de Llavallol. Según publicó el sitio Primera Plana, "efectivos de la Patrulla Comunal de Lomas de Zamora cerraron todos los accesos a los barrios El Campanario y Los Pinos", y los vecinos "debían pedir permiso para entrar y salir para hacer las compras o ir a trabajar". De acuerdo al medio, solo podían salir los que contaban con la autorización para circular dispuesta por el Gobierno nacional.

Desde la Comuna que gestiona el intendente Martín Insaurralde explicaron por aquel entonce que el objetivo, coordinado con el municipio, la provincia y Nación, era "preservar el barrio de cualquier tipo de contagio o infección ya que no hay casos sospechosos por el momento". El secretario de Gobierno, Martín Choren, argumentó que era "un trabajo que se realiza en junto a Nación y Provincia para llevar un aislamiento social y obligatorio" dentro de cada barrio. "En esta ocasión, se cerró El Campanario y barrio Los Pinos, solo se permite el egreso y el ingreso a la gente que está exceptuada, al momento de que vuelven a ingresar, se le hace un control de salud para corroborar si tienen algún tipo de síntoma", detalló.

Kicillof: "Si hay un brote en barrio cerrado o un edificio se hará una cuarentena comunitaria"

En diálogo con DiarioConurbano.com, Choren aseguró, además, que se llevó adelante "un control sanitario casa por casa"; que "entre los dos barrios, viven alrededor de 6 mil vecinos a los cuales se les brinda "asistencia alimentaria"; y se les entregó bolsones de comida. Por esos días, organizaciones sociales de la Zona Sur lanzaron un comunicado denunciando la "militarización de barriadas humildes que pretenden imponer discriminatoriamente". En un documento firmado por ATE Seccional Gran Buenos Aires Sur, CTA Autónoma Lomas de Zamora y Coordinadora de Organizaciones en Lucha (COL)- Lomas de Zamora, entre otras, indicaron frente a la emergencia "nada puede justificar semejante operativo".

"El Barrio Cuida al Barrio". A diferencia de los operativos con controles de las fuerzas de seguridad, en las páginas oficiales del Gobierno nacional sostienen que el programa es "una iniciativa en donde los mismos vecinos y vecinas organizan postas sanitarias" en los accesos de su barrio para que el virus no ingrese. "El aislamiento social es una medida indispensable para evitar la propagación del virus y requiere del compromiso de todos y todas, pero es real que en muchos barrios populares se requiere implementar cuarentenas comunitarias dentro del mismo barrio, dado que muchas familias viven en casas muy precarias y que resuelven necesidades básicas (como la alimentación) desde la gestión comunitaria", se lee en la página Argentina.gob.ar

"Por eso Barrio Cuida al Barrio es una iniciativa en dónde los mismos vecinos y vecinas organizan postas sanitarias en los accesos de su barrio para que el virus no ingrese. En estas postas los vecinos que entran y salen reciben un control sanitario y de higiene. Los operativos comenzaron con desinfección con lavandina a los vehículos que ingresaban y con un control sanitario sobre las personas tomándoles la temperatura y dándoles alcohol en gel y barbijos", concluyen.

AB/FF