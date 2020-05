Aislamiento barrial: operativos para evitar otros focos de contagio

Nadie puede salir, ni siquiera los trabajadores que hasta ahora cumplían tareas esenciales. Entre las más de cuatro mil personas que viven en Villa Azul en el conurbano bonaerense, había enfermeros que todos los días dejaban la zona para atender en distintas instituciones. Ellos tampoco podrán dejar su casa mientras se hace un relevamiento de cuántos son para que puedan colaborar con la situación de emergencia sanitaria dentro de su propio barrio en el que ayer se detectaron 53 casos positivos de coronavirus y hay otros 50 casos sospechosos.

Los efectivos de las distintas fuerzas de seguridad controlan desde ayer los accesos de esta villa que abarca parte del territorio de Quilmes y de Avellaneda. Pero la mayor preocupación no está en los ingresos de las calles urbanizadas como Lincoln, Ramón Franco y Sargento Cabral, sino en la conexión con Villa Itati. El contacto es el Acceso Sudeste y allí es donde la policía bonaerense despliega en estas horas la mayor cantidad de agentes (la mitad de los cien por turno) para evitar el cruce que hacen a diario los vecinos. “Se tiene que bordear toda la autopista para que nadie salga por ahí, debemos sellar parte del acceso, es el principal problema”, reconocen desde el municipio sobre el cordón policial que se debe desplegar. Se debe evitar la salida de los habitantes de Villa Azul pero, sobre todo, se debe controlar que no crucen a la otra zona vulnerable en donde muchos tienen familia y puede convertirse en un foco de contagio que enciende las alarmas por contener a 15.142 vecinos, mucho más que las cuatro mil personas (3.128 están del lado de Quilmes).

Se confirmaron 124 casos de coronavirus en las villas porteñas

En Itati, el operativo Detectar por el cual se busca el virus casa por casa, se realizó la semana pasada. Aunque la cantidad de vecinos en condiciones de hacinamiento sin servicios básicos es mayor, de un relevamiento de 1.473 casas se encontraron trece casos sospechosos a quienes se les practicó el hisopado y solo uno resultó positivo. Al no ser aún un foco de contagio, este barrio aún no está aislado, pero desde el ministerio de Seguridad ya diseñó el mapa de retenes que debería instalar en caso de que el coronavirus se propague en esta zona.

¿Habrá más testeos en estas dos zonas vulnerables? A la espera de los resultados de otros 50 casos sospechosos, en Villa Azul desembarcaron cincuenta promotores de salud. El objetivo es tener un seguimiento de los vecinos todos los días y no iniciar testeos masivos en el barrio. Según detallaron a PERFIL desde el Gobierno, en los relevamientos y encuestas casa por casa que se realizan desde el ministerio de Salud de la Nación, el provincial y autoridades de los municipios, se encuentran con muchos casos en los que los ciudadanos dicen que tienen algún síntoma del COVID -19 para acceder al hisopado. Cuando se los obliga a asistir a un centro de aislamiento en el que se les informa que van a permanecer encerrados durante 15 días algunos reconocen que no tenían síntomas. “Por eso nosotros insistimos en que no es necesario testear a todos, sino que debemos hacer un seguimiento epidemiológico”, detallan desde el ministerio de Salud bonaerense. El operativo Detectar que se despliega en las zonas más vulnerables volverá también a Villa Itati.

Operativo en Villa Azul

Los comercios dentro de Villa Azul están cerrados. El mensaje “quedate en el barrio” que el Gobierno nacional implementó para las zonas más vulnerables ya no vale en Quilmes y Avellaneda. Con 53 positivos se les pide que se mantengan adentro de sus casas a pesar de las condiciones de hacinamiento. Se les entregará elementos de limpieza y desinfección y para garantizar que no salgan de la zona, el ministerio de Desarrollo Social comandado por Daniel Arroyo entregó ayer domingo 24 de mayo ocho mil kilos de comida para abastecer a sus vecinos. Operativo que se reforzará en los próximos días ya que los habitantes no podrán dejar el barrio por dos semanas. Si algún vecino estaba afuera del barrio cuando se iniciaron los controles policiales, podrá entrar pero con la advertencia de los casos que hay y de que no podrá volver a dejar el barrio hasta que se cumpla el aislamiento.

Aunque desde la administración provincial y bonaerense en manos del peronismo quieren bajarle el tono a la polémica por el aumento de la circulación provocó la apertura de comercios de la Ciudad de Buenos Aires y la movilización de bonaerenses a este distrito que hoy tiene el mayor número de infectados, entre los 53 casos positivos de Villa Azul, hay trabajadores que en las últimas semanas se trasladaron a Capital Federal para trabajar.

Villa Azul se convirtió ayer en el primer barrio vulnerable en ser aislado, pero en el gobierno de Axel Kicillof reconocen que no será el único. Son 1.824 villas en todo el territorio bonaerense en las que el coronavirus es una amenaza para sus miles de habitantes. Por eso, este operativo de aislamiento se repetiría en caso de que los operativos Detectar encuentren nuevos focos.