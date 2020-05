Coronavirus: aislaron Villa Azul por 53 casos de positivos

Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, y su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en coordinación con la provincia de Buenos Aires, decidieron llevar a cabo un aislamiento sanitario estricto en el barrio Villa Azul, que ambos municipios comparten, luego de detectar un foco de 53 casos de coronavirus.

Tras tres jornadas de operativos del programa DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina), en el que se realiza la búsqueda de posibles casos de COVID-19, en el lugar se han detectado más de 50 casos positivos de coronavirus y quedan 50 en estudio, por lo que se decidió limitar la circulación de las personas desde este domingo 24 de mayo.

“Tenemos que poner el foco para controlar estos brotes, no podemos relajarnos. Tenemos que seguir con las medidas preventivas, mantener el aislamiento, no salir si no es necesario a hacerlo. La transmisión del virus está entrando en un pico”, advirtió Mayra Mendoza en diálogo con el canal Todo Noticias.

El operativo fue coordinado por los municipios de Quilmes, Avellaneda y la provincia de Buenos Aires.

El mapa que preocupa a Kicillof: 1824 villas y 423 mil familias bonaerenses en riesgo

Debido a esta situación, las Comunas de Quilmes y de Avellaneda en conjunto con el Gobierno Nacional y el Provincial, decidieron conformar un Comité Operativo de Emergencia y continuar con los operativos DETeCTAr durante el resto de la semana. Hasta el momento, se relevaron en total 813 viviendas y 3.128 personas, donde hubo 125 hisopados: de los mismos, 53 fueron positivos, y 50 están a la espera de resultado.

"Llevamos el operativo DETeCTAr a Villa Azul con la intendenta Mayra Mendoza; este trabajo coordinado nos permite identificar vecinos con posibles síntomas de COVID-19", explicó el intendente Jorge Ferraresi. Del operativo participó además el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Llevamos el operativo DETeCTAr a Villa Azul con la intendenta @mayrasmendoza. Participan el Ministerio de Salud de la Provincia, @acumarriachuelo y la Municipalidad de Quilmes. Este trabajo coordinado nos permite identificar vecinxs con posibles síntomas de covid-19. pic.twitter.com/bHymw2gLoH — Jorge Ferraresi (@jorgeferraresi) May 24, 2020

Desde el Ministerio de Salud bonaerense emitieron un comunicado sobre la situación, en el que detallaron que "se diagnosticó al 80% de la población del barrio y se esperan los resultados de 50 tests de PCR realizados hoy", y detallaron además que "se avanzó en la detección y aislamiento de los contactos estrechos de los casos positivos".

En esa línea, explicaron que "como consecuencia de la detección de este foco de contagios, se conformó el Comité de Emergencia en el lugar, integrado por los ministerios de Salud, Desarrollo de la Comunidad y Seguridad de la provincia de Buenos Aires junto a los municipios de Quilmes y Avellaneda, legisladores y organizaciones sociales".

Entre las medidas que tomó el comité de emergencia, se resolvió "aislar completamente al barrio con control total de entradas y salidas", monitoreado por el Ministerio de Seguridad junto a los municipios.

Se decidió también instalar dos centros logísticos de atención sanitaria y de distribución de alimentos y elementos de higiene, para evitar la circulación de personas, ampliar los operativos de búsqueda de sintomáticos en la zona de influencia del barrio, y detectar y aislar a la población de riesgo, informaron en el comunicado.

El municipio tendrá además el apoyo de Unidades Sanitarias Móviles que serán provistas por Nación y el comité tendrá la participación de las áreas de Desarrollo Social, Salud y Seguridad de ambos municipios y de la Provincia, con la meta de abordar de manera contundente el brote de coronavirus que hay en el barrio.

Durante la jornada de hoy, Mayra Mendoza y Jorge Ferraresi supervisaron en el barrio Villa Azul, un nuevo operativo en el marco del programa DETeCTAr, junto con el ministro de Desarrollo de la Comunidad provincial, Andrés Larroque; el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak; la diputada nacional Magdalena Sierra, y el senador provincial Emmanuel González Santalla.

Luego del operativo DETeCTAr + #Cuidarnos, recibimos al ministro de Seguridad bonaerense, @SergioBerniArg y junto al intendente, @jorgeferraresi decidimos llevar a cabo el aislamiento sanitario estricto en Villa Azul para limitar la circulación y cuidar a los vecinos y vecinas. pic.twitter.com/yeoCbtrGHW — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) May 24, 2020

A.G.