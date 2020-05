Kicillof dice que no quiere polemizar con Vidal y Jorge Macri le pide moderación

Noticias Relacionadas Nuevos permisos, más retenes y control en el transporte público

Tras la conferencia de prensa en la que se anunció una nueva extensión del aislamiento obligatorio por la pandemia de coronavirus, la oposición apuntó contra Axel Kicillof por señalar “el deterioro” en el sistema de salud que dejó la gestión de la exgobernadora, María Eugenia Vidal, y el mandatario aseguró que “no quiere polemizar” con ella.

"La semana pasada me quisieron hacer pelear con (Horacio Rodríguez) Larreta y ahora con Vidal, no tengo tiempo para eso. No busqué polemizar porque eso ya lo debatimos en la campaña. No tengo tiempo para pelearme con Vidal. Lo que hay que hacer ahora es darnos una mano entre todos para revertir lo que está pasando", sostuvo Kicillof este domingo en diálogo con El fin de la metáfora, por Radio10.

El gobernador bonaerense se refirió a las críticas que lanzaron dirigentes de Juntos por el Cambio a sus dichos sobre la gestión de Vidal durante la conferencia de prensa en la Quinta de Olivos, en la que el presidente Alberto Fernández anunció la extensión de la cuarentena hasta el próximo 7 de junio.

"Siempre digo que el sistema de salud de la provincia tenía muchos problemas porque en los últimos 4 años sufrieron un deterioro", aclaró.

Kicillof extiende a su familia la cuarentena dura de la Provincia

Una de las voces que salió al cruce del mandatario provincial fue Jorge Macri, intendente de Vicente López, quien opinó que Kicillof "usó siempre las conferencias para hacer política" y le pidió "moderar" sus dichos.

"Lo de Axel es su naturaleza, es lo que le sale. Para ser moderado hay que ser moderado. Creo que es necesario que los que tienen la responsabilidad de gobernar se moderen, siempre", subrayó el jefe comunal en declaraciones radiales.

"Me ha pasado de estar en conferencias y escuchar críticas y aguantártelas. Pero uno cuando está en un rol de gestión y responsabilidad representa el todo. Ese equilibrio Horacio (Rodríguez Larreta) lo está haciendo", dijo Macri.

Peña, Frigerio, Vidal y Bullrich, las espadas de Macri: del silencio a las disputas internas

En ese sentido, cuestionó sus dichos y sostuvo que “no es un discurso de barricada para que te aplaudan los propios, sino que tiene que tener una responsabilidad inmensa para gobernar a todos los bonaerenses". Para el intendente de Vicente López, “no hay dudas” de que “Axel se cortó solo” al manifestar las críticas.

“Mi deseo es que Kicillof la deje mejor que lo dejó María Eugenia Vidal. Lo que sé es que la provincia antes de Vidal era mucho peor. Yo no quiero que le vaya mal, y deseo que en 4 años seamos nosotros los que gobernemos", agregó el dirigente.

A.G./MC