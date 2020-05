“No podés recuperarte de la muerte”, es la frase de Alberto Fernández que resalta el diario británico The Guardian en su título para elogiar el éxito de Argentina en “aplanar” la curva de contagios, en un análisis comparativo con Brasil que, según el medio inglés, está entrando a una “crisis humanitaria”, como consecuencia de la actitud despectiva de Jair Bolsonaro frente a la pandemia de coronavirus.

“Hechos son hechos”, elogia un alcalde brasileño la curva de casos en Argentina frente a la de su propio país en el artículo, que contiene varias críticas al manejo de Bolsonaro de la enfermedad.

“Se dirige hacia una emergencia humanitaria, en medio de un devastador brote de coronavirus impulsado por la actitud despectiva de Bolsonaro hacia la pandemia”, explica el autor de la nota, quien además destaca la diferencia en víctimas fatales (casi 300 en Argentina frente a más de 9 mil en Brasil).

Coronavirus: "Argentina se organiza para trabajar en la cara oculta de la pandemia"

El texto destaca la fortaleza política de Fernández con su gobierno de “unidad” peronista frente a la resistencia que tiene el presidente de Brasil por su administración de la crisis. El mandatario había sido criticado los días previos por el medio británico por haber organizado una “provocativa” barbacoa flotante cuando el país superaba los 10 mil muertos.

Pese a los elogios, The Guardian no oculta la crisis económica argentina, que empeora por las condiciones previas a la irrupción del coronavirus: “Argentina aún enfrenta muchos desafíos, principalmente económicos: la inflación aún ronda el 50% anual y la renegociación de la considerable deuda externa del país es una carrera contra el reloj, con la posibilidad de un incumplimiento técnico pronto si una ronda actual de negociaciones no tiene éxito”.