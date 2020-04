Coronavirus en redes: la discusión por los barbijos también se convirtió en memes

Desde que se conoció el primer caso de coronavirus en Argentina, el Gobierno y los expertos sanitarios repiten que se trata de una situación “dinámica” y que las medidas se evalúan día a día. Por eso, si bien en principio no recomendaban el uso de barbijos caseros, esa disposición cambió: ahora desde la Casa Rosada promueven utilizarlos, y en las redes sociales ya surgieron los memes.

Luego de que la Organización Mundial de la Salud considerara que el uso de barbijos caseros puede tener un rol para contribuir a la lucha contra el Covid-19, y que el presidente Alberto Fernández lo avalara, los usuarios le aportaron humor a la nueva recomendación.

Me despierto y lo primero que me dice mi mamá es que la ayude a hacer barbijos. Después de explicarles por qué no sirven los barbijos caseros me trata de egoísta y de mala hija "porque no la quiero ayudar" y que si sirven. Los barbijos que hizo: pic.twitter.com/HbgAAuT1tI — Paulatuda (@powernandezok) April 5, 2020

Yo cuando me imagino haciendo barbijos caseros. pic.twitter.com/IiAyIVTf59 — Bestiari🔅 (@Bestiario123) April 7, 2020

- ¡Usen barbijos caseros!

- ¡No usen barbijos caseros! pic.twitter.com/q1GC3YlaBG — Sancho Panda (@SanchoPanda_) April 8, 2020

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, advirtió este miércoles que los barbijos de uso profesional o quirúrgico “deben ser usados exclusivamente por personal sanitario o enfermos de coronavirus con diagnóstico".

En ese sentido, admitió que barbijos, tapabocas o máscaras de confección casera, pueden ser "útiles como un elemento para proteger a los demás" de eventuales contagios ante la posibilidad de que el que lo usa sea un infectado asintomático o que se encuentre en el estadio anterior a la etapa de síntomas.

"Si alguien decide hacerlo, tiene que tener en claro conceptos importantes: tiene que contener varias capas de tela, tiene que ser lavable y reutilizable, y tiene que ser usado en forma individual", recomendó Vizzotti en el marco del reporte 49 del Ministerio de Salud en cuanto a la pandemia.

El Gobierno ahora recomienda usar barbijo y te explica cómo hacerlo

Vizzotti, advirtió que el uso de barbijos caseros no reemplaza a las medidas recomendadas por el Ministerio de la Salud de la Nación como el aislamiento, el lavado de manos y la limpieza de superficies. "No se va a poder generar una reunión pese a que se use barbijos", aclaró.

Por su parte, el jefe de Estado sostuvo en declaraciones a Canal 13 que “lo que abunda no daña” y que un barbijo hecho en casa con las recomendaciones específicas puede ayudar a hacer más difícil el contagio: "Lo que abunda no daña. Si cubrimos boca y nariz, ayudamos a que el contagio de coronavirus sea más difícil", dijo.

