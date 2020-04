Las recomendaciones del Ministerio de Salud y de Alberto Fernández sobre el uso del barbijo

La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Vizzotti, advirtió este miércoles 8 de abril que "los barbijos de uso profesional o quirúrgico deben ser usados exclusivamente por personal sanitario o enfermos de coronavirus con diagnóstico". La insistencia del gobierno nacional en la implementación correcta de la protección se debe a que seis provincias -entre ellas Jujuy, Catamarca y La Rioja- obligarán a todos sus ciudadanos a utilizarlos, pese a las recomendaciones. Alberto Fernández se sumó a la polémica y recomendó los "tapabocas".

Luego de que al menos seis provincias decretaran como obligatorio el uso de barbijos, Vizzotti señaló que se trata de un elemento "crítico a nivel mundial", por lo que consideró que es muy importante reservar los "quirúrgicos de alta eficiencia para pacientes con casos confirmados e integrantes de los equipos de salud".

No obstante, admitió que barbijos, tapabocas o máscaras de confección casera, pueden ser "útiles como un elemento para proteger a los demás" de eventuales contagios ante la posibilidad de que el que lo usa sea un infectado asintomático o que se encuentre en el estadio anterior a la etapa de síntomas.

Video | Gerardo Morales enseña a fabricar un barbijo casero para protegerse del coronavirus

"Si alguien decide hacerlo, tiene que tener en claro conceptos importantes: tiene que contener varias capas de tela, tiene que ser lavable y reutilizable, y tiene que ser usado en forma individual", expresó Vizzotti en el marco del reporte 49 del Ministerio de Salud en cuanto a la pandemia.

Además, advirtió que el uso de barbijos caseros no reemplaza a las medidas recomendadas por el Ministerio de la Salud de la Nación como el aislamiento, el lavado de manos y la limpieza de superficies. "No se va a poder generar una reunión pese a que se use barbijos", sintetizó.

Las declaraciones de la funcionaria se sumaron a las del presidente Alberto Fernández, quien reconoció que "la Organización Mundial de la Salud fue cambiando su opinión sobre el barbijo. Pero no hay barbijos en el mundo. Vamos a recomendar el uso de los tapabocas. Si nosotros cubrimos nuestra boca y nariz ayudamos a que el contagio sea más difícil. Vamos a tratar de que haya barbijos para todos".

"Lo que abunda no daña. Si cubrimos boca y nariz, ayudamos a que el contagio de coronavirus sea más difícil", enfatizó el jefe de Estado en declaraciones formuladas a Canal 13.

