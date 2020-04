Este domingo, hacé tu barbijo en casa con PERFIL

Mientras las autoridades analizan cómo mantener el aislamiento preventivo, social y obligatorio, hay distintos motivos por los cuales necesitás salir de casa. Si lo hacés y no sabés cómo protegerte del COVID-19, Diario Perfil te explica cómo fabricar un barbijo de tela en casa.

La edición de Diario Perfil de este domingo trae para todos sus lectores un molde en tamaño real -en base al proyecto Puntadas Solidarias- y el paso a paso para coser una máscara facial, tanto a máquina como a mano. La iniciativa se suma a otras acciones solidarias para la producción de elementos de protección personal, en línea con las recomendaciones del Gobierno nacional.

“Estos barbijos caseros no son de alta protección, porque no cumplen las normas quirúrgicas. Sí pueden usarse para la población general. Lo ideal es emplear una tela más bien gruesa. Lo mejor es que se utilicen barbijos ya fabricados, pero ante la escasez o la imposibilidad de conseguirlos es una alternativa, aunque no para personal médico ni de la salud”, aclara el médico epidemiólogo Roberto Chuit, director del Instituto de Investigación Epidemiológica.

Buscá este domingo la edición de Diario Perfil con el paso a paso, en los kioskos o en www.kioscoperfil.com.