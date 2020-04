Psicólogos de los clubes de primera recomiendan qué actividad física hacer en cuarentena

por Agustín Jamele

Cuando Alberto Fernández anunció que la cuarentena se extenderá hasta el 26 de abril una de las preguntas que más se realizó fue si estaba permitido salir a correr. En el momento, y sobre todo en las redes sociales, se tomó a modo de chiste esa pregunta. Sin embargo, tenés la capacidad de hacer actividad física durante la cuarentena es importante no sólo a nivel físico sino también psicológico.

PERFIL consultó sobre el tema a tres psicólogos deportivos que trabajan en clubes de la Primera División del fútbol argentino para conocer su mirada y opinión al respecto. “Es muy importante la actividad física y poder tener un espacio para realizar una rutina. No solo para generar endorfinas y sentir una sensación placentera sino también para no parar “la máquina”. Sabemos que hay casos en que las condiciones no son ideales para entrenar como muchos que deben hacerlo en un departamento por ejemplo. Pero en esas situaciones hay que buscarle la vuelta porque seguir entrenando ayuda en muchos otros aspectos como lo puede ser conciliar el sueño de una mejor manera”, explica Pablo Nigro, psicólogo deportivo del Club Atlético River Plate.

En esa misma línea Germán Diorio, quien trabaja en el Club Atlético Vélez Sarsfield, señala que el espacio no debe ser una limitación. “Las condiciones en las que la gente se encuentra son variadas. Hay algunos que tienen espacio porque tiene la suerte de tener una casa grande, hay otros con un pequeño patio y están los que ni siquiera tienen eso. Pero eso no es excusa cuando uno pone creatividad. Hay un montón de variables que permiten jugar con una silla, con una cama o con un almohadón en un espacio reducido. La cuestión es ponerle creatividad y en lugar de sentirse abatido por el aislamiento lo importante es intentar poner la cabeza en búsqueda de una solución”, indica a PERFIL.

Darío Palazzo, psicólogo clínico especializado en deportes y psicólogo de las divisiones juveniles de Racing, da su propia mirada al respecto. “Si antes de la cuarentena practicábamos actividad física, sea cual sea, recomiendo mantener esa rutina. Y si el objetivo es empezar una actividad física entonces es un gran momento para hacerlo adaptado obviamente al espacio. El espacio no tiene que ser tomado como algo limitante ya que uno se puede adaptar. De hecho lo recomiendo y desafío a todos a intentar adaptar la actividad física a la rutina diaria de esta cuarentena”, señala Palazzo.

Para finalizar PERFIL les consultó a los tres sobre consejos para pasar lo que queda de cuarentena de la mejor manera posible. “Hay otras actividades como la meditación, la relajación o la visualización que permiten seguir trabajando mentalmente y aplacar las emociones que nos juegan en contra como la ansiedad o el miedo. Estas actividades se pueden hacer en espacios que no requieren tanto lugar y ayudan a seguir trabajando tanto la parte mental como la física”, señala Nigro.

Por su parte Diorio pone el foco en no consumir una cantidad excesiva de noticas sobre el coronavirus. “Es importante evitar la sobreinformación porque a veces eso genera que perdamos de vista que podemos hacer otro tipo de actividades, físicas o lúdicas, que nos pueden generar una energía mejor”, explica el psicólogo deportivo.

Y para cerrar Palazzo indica que es importante saber que esta situación no durará para siempre. “Entender eso es importante. Hoy en día la tecnología nos permite estar conectados aún a la distancia así que mantener el contacto social aunque sea de esa manera es recomendable también. Mantener una rutina, evitar estar todo el tiempo en las redes sociales, buscar nuevos intereses y ponerse desafíos son algunas actividades que ayudan mucho. Y también, al menos una vez por día, ver una serie o un programa que los haga reír mucho porque el reírse ayuda mucho al estado de ánimo y al pensamiento positivo”.

