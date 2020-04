Habló la señora que tomó sol en Palermo: "Voy a salir otra vez y todas las veces que quiera"

Una señora de 85 años protagonizó un particular enfrentamiento con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. La mujer había salido a tomar sol en un espacio verde cruzando Avenida Libertador en el barrio porteño de Palermo y se negó a volver a su casa cuando los efectivos se lo solicitaron. Luego de que se le labrara un acta, la jubilada redobló la apuesta y aseguró: "Voy a salir otra vez y todas las veces que quiera".

"Esto es una estupidez. Necesito tomar sol y aire", reiteró la señora que habló con TN desde el portero de su departamento. En esa línea, afirmó que necesita de los "rayos ultravioletas" porque "son especiales para no pescar el coronavirus". Además, se quejó de la autorización para los mayores de 70 años del Gobierno porteño, que luego fue declarada inconstitucional.

"No están cuidando nada. Son cuatro estúpidos metidos en un patrullero a los que le tengo que pagar yo con mis impuestos para que hagan estupideces en lugar de estar en lugar donde se cometen las aglomeraciones y la gente se contagia", inició la jubilada que vive en el barrio de Palermo.

En ese sentido, continuó: "Ni me pueden contagiar ni contagio a nadie. Los rayos ultraviolentas son especiales para no pescar el coronavirus. Necesito tomar sol y aire". No puedo en mi departamento, porque no tengo más que una ventana".

Además, admitió que el sábado también había salido a tomar sol y aseguró que lo volverá a hacer: "El sábado fue exactamente por la misma razón. No había nadie. Y lo voy a seguir haciendo cuantas veces se me ocurra. Necesito sol y aire, nada más".

"Es una gran estupidez. Una estupidez de parte de la Policía que en lugar de hacer lo que tiene que hacer, está vigilando el pasto donde no hay nadie. Me estaba recontra cuidando. Los rayos ultravioletas son buenos, lo malo es estar encerrado porque no tengo balcón", concluyó.

Por último, apuntó contra el pedido de autorización que deben pedir los mayores de 70 años: "Es un lío bárbaro pedir la autorización. Larreta se arrepintió, se echó para atrás. Ahora no se puede ni multar ni llevar preso a los mayores de 70".

Sin embargo, el suceso se dio precisamente luego de que la Justicia declarara inconstitucional la decisión de restringir la circulación de mayores de 70 años del gobierno porteño que ya anticipó que no apelará al fallo pero reforzará las medidas para que se comuniquen al 147 a evacuar dudas y tratar de recibir asistencia para evitar la circulación de dicho grupo de riesgo. Hasta el momento, un 45% de los que llamaron para evacuar sus dudas decidió salir igual y un 34% acató las recomendaciones de los operadores de la línea gratuita de atención de la Ciudad.

