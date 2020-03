El lado B del coronavirus: tiene leucemia y el cierre de fronteras la dejó sin transplante

por Julian D'Imperio

Mariana Plater tiene 54 años y desde septiembre de 2019 le diagnosticaron una leucemia que no se puede curar solo con quimioterapia. Necesita un transplante de médula ósea. Lo había conseguido en febrero. El donante era un alemán, que por el pico de la pandemia del coronavirus en Europa y el cierre de las fronteras, no podrá ayudar a la mujer argentina. Plater se enteró hace menos de diez días y si bien desde el gobierno argentino conocen el caso y tramitan gestiones con Alemania, aún no hay respuesta.

Plater es médica pediatra y está en cuarentena mucho antes del caos que generó la pandemia, porque la quimioterapia provisoria que frena la enfermedad la dejó sin defensas. "Estoy aislada y sin contacto con nadie desde mucho antes, y cuando veo gente que no cumple con la cuarentena no lo puedo creer", contó a PERFIL, y agregó que necesita encontrar un donante de médula ósea que sea entre 90% y 100% compatible con ella, y que sus familiares no lo son.

"Trato de ponerle onda, tengo la esperanza de curarme, pero ahora que cerraron las fronteras tengo que empezar todo desde cero de nuevo". El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), mientras, sigue buscando en el país y en el mundo alguien que esté dispuesto, en este contexto de emergencia sanitaria, en donar su médula.

"Esto tiene que llegar a Alemania, a los alemanes, a los gobiernos europeos que deben pensar en la salud de otras personas también", señaló Plater. Y contó que el Covid-19 también obligó a cambiar los protocolos de transplante, ya que hay que chequear que la sangre no tenga el virus, para no infectar a una persona sin defensas.

Como el de la médica pediatra también hay otro caso: el de Carolina Embón, quien perdió un transplante de Israel, por el mismo motivo. Desde el gobierno argentino dijeron a Plater que el propio Ministerio de Salud está al tanto pero que el problema viene de Alemania: "Puede ser que el sistema de salud alemán no quiera hacer esto ahora, que el país no quiera abrir su frontera o que el propio donante no se quiera exponer a ir a un hospital en este contexto", detalló Plater.

Este es el otro costado de los afectados por el virus y la cuarentena. Según cuentan los encargados de los bancos de sangre hospitalarios de la Ciudad, la donación de sangre bajó un 80% en las últimas dos semanas cuando comenzaron las recomendaciones que la población se quede en sus casas a partir de la propagación del coronavirus. "Si la situación no se revierte, va a morir gente por la falta de sangre", advirtieron desde las unidades sanitarias por las personas que tengan enfermedades oncológicas, cirugías complejas que estén programadas o heridos en accidentes de tránsito, entre otros.

¿Cómo podés ayudar? "Tienen que acceder a la pagina de internet del INCUCAI y ver en la parte de donaciones. Sólo te sacan sangre, esa sangre se analiza y queda en un banco. Si te eligen a vos como donante, el INCUCAI se vuelve a comunicar para ver si estás dispuesto a ser donante, y te vuelven a sacar sangre. Es dar un día de tu vida donde te van a sacar sangre. Es un día de tu vida que te sacan sangre, y con eso salvas vidas. No es para alguien particular, es para cualquiera en cualquier lugar del mundo. A vos te llamaran en el lugar mas cercano donde estes que haga este tipo de extracciones", detalló Plater.

Para contactarse con ella, su teléfono es +54 9 11 3669 8782, su mail marianaplater@hotmail.com, su Facebook Mariana Plater y su Instagram @marianaplater .

