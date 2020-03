Coronavirus: por la pandemia, caen hasta un 80% las donaciones de sangre

Noticias Relacionadas Historias de la cuarentena: detienen a un japonés que quería recorrer el país en moto

Los trabajadores de la salud argentinos trabajan a contrarreloj para contener la propagación del coronavirus. Sin embargo, a partir de la cuarentena decretada por el Presidente Alberto Fernández hasta el 31 de marzo, ahora tienen un nuevo problema. Según cuentan los encargados de los bancos de sangre hospitalarios de la Ciudad, la donación de sangre bajó un 80% en las últimas dos semanas cuando comenzaron las recomendaciones que la población se quede en sus casas a partir de la propagación del coronavirus. “Si la situación no se revierte, va a morir gente por la falta de sangre”, advierten desde las unidades sanitarias por las personas que tengan enfermedades oncológicas, cirujías complejas que estén programadas o heridos en accidentes de tránsito, entre otros.

“Desde hace quince días, las donaciones de sangre cayeron un 80% de la concurrencia habitual. No puedo asegurar cuánto tiempo será suficiente el stock que tenemos”, cuenta Patricia Epstein, jefa de Hemoterapia del Hospital Durand. Por eso, en esta unidad sanitaria implementaron un comité de crisis para revertir la problemática para los pacientes que no padecen coronavirus y pueden requerir transfusiones. “Hicimos una convocatoria interna y donaron 23 trabajadores del Durand, de los cuales muchos de ellos suspendieron su trabajo 20 minutos para acercarse al servicio”, detalla Epstein sobre las medidas a las que también se suma la reacomodación de salas de esperas, la toma de turnos para evitar conglomeraciones y el redoble en las desinfecciones. “El 'quedate en casa' está perfecto, pero la gente no sabe que la donación de sangre también es una excepción válida de la cuarentena”, sentencia Epstein.

Por otro lado, en el Hospital Piñero están llamando a los donantes de sangre de los últimos años para convocarlos a que vuelvan a aportar sangre. Así lo cuenta Fiorella Copello, una de las técnicas de hemoterapia en la unidad sanitaria del Bajo Flores, quien detalla que “de no ser por esta campaña autogestionada, no hubiéramos tenido ni un solo donante y por eso tuvimos una caída del 70%”. Además, el personal del Piñero extendió su horario de servicio habitual -lunes a viernes de 8 a 11- a atender de lunes a lunes, entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. “Si la gente toma recaudos para ir a comprar el pan, puede hacer lo mismo para donar sangre. De lo contrario, va a haber gente que va a morir”, afirma Copello, quien junto a sus compañeros del Piñero también hicieron donaciones de sangre.

La situación se replica en todos los hospitales de la Ciudad. En el Cemic la baja de donaciones de sangre disminuyeron un 50%. Mientras que el Hospital Garrahan, que se encarga de todas las transfusiones que necesiten los niños, intensificó la campaña para las donaciones en sus redes sociales y lograron unos 347 donantes durante esta semana.