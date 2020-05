Trump respondió a las críticas de Obama: "Con la Gripe Porcina hizo un desastre"

Luego de las duras críticas que hizo este sábado 9 de mayo Barack Obama a Donald Trump, calificando el manejo de la pandemia por coronavirus como un "desastre caotico absoluto", la reacción del presidente estadounidense llegó este domingo vía Twitter, recordando "el desastre de Obama conocido como la gripe porcina”.



“Compare eso con el desastre de Obama conocido como gripe porcina H1N1. Marcas malas, encuestas malas, ¡no tenía ni idea!”, publicó este domingo en sus redes sociales Trump con su tradicional tono belicoso, en referencia a la epidemia que entró al Estados Unidos en marzo de 2009. La gripe porcina H1N1 tuvo lugar durante la administración de Obama, y le llevó ocho meses expandirse a todos los estados del país, un tiempo comparativamente más lento que el nuevo coronavirus.

We are getting great marks for the handling of the CoronaVirus pandemic, especially the very early BAN of people from China, the infectious source, entering the USA. Compare that to the Obama/Sleepy Joe disaster known as H1N1 Swine Flu. Poor marks, bad polls - didn’t have a clue!