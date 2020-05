Villa Azul: se confirmaron 31 nuevos contagios y suman 84 casos positivos

Villa Azul, ubicado entre los municipios bonaerenses de Quilmes y Avellaneda, inició el domingo 24 un aislamiento sanitario estricto debido a la detección de 53 casos de coronavirus. Había, además, 50 casos en estudio, de los cuales hoy se confirmaron 31 como positivos de covid-19 y suman 84 en total.

“Sobre los 50 sospechosos del día de ayer, 31 fueron positivos”, confirmaron mediante un comunicado de los municipios bonaerenses. Detallaron además que este lunes 25 de mayo, en el operativo casa por casa, se encontraron “100 personas con síntomas relacionados con el coronavirus” y se les realizó el hisopado correspondiente.

Las autoridades detallaron además que “ya comenzó la entrega de módulos de alimentos por familia, empezando por las que tienen casos confirmados” en las viviendas, como así también elementos de limpieza y desinfección. Se trata de aproximadamente 900 casas con más de una familia en cada una, en algunos casos.

Coronavirus: aislaron Villa Azul por 53 casos de positivos

En el operativo, detallaron que garantizarán la atención de salud en los dos centros municipales de Quilmes y Avellaneda, y que se dispuso ampliar con consultorios móviles de provincia y otro de Nación.

El domingo, tras tres jornadas de operativos del programa DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina), en el que se realiza la búsqueda de posibles casos de COVID-19, se detectaron en el lugar más de 50 casos positivos de coronavirus y quedaron 50 en estudio, cuyos resultados se conocieron este 25 de mayo.

Por ese motivo y para evitar un foco de contagio mayor, Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, y su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en coordinación con la provincia de Buenos Aires, decidieron llevar a cabo un aislamiento sanitario estricto en Villa Azul, y resolvieron “aislar completamente al barrio con control total de entradas y salidas".

“Tenemos que poner el foco para controlar estos brotes, no podemos relajarnos. Tenemos que seguir con las medidas preventivas, mantener el aislamiento, no salir si no es necesario a hacerlo. La transmisión del virus está entrando en un pico”, advirtió Mayra Mendoza el domingo en diálogo con el canal Todo Noticias.

Berni y la "cuarentena profunda" de Villa Azul: "La gente no puede salir del barrio"

En el lugar formaron el Comité de Emergencia, integrado por los ministerios de Salud, Desarrollo de la Comunidad y Seguridad de la provincia de Buenos Aires junto a los municipios de Quilmes y Avellaneda, legisladores y organizaciones sociales.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires informaron el domingo la decisión de instalar dos centros logísticos de atención sanitaria y de distribución de alimentos y elementos de higiene, para evitar la circulación de personas, ampliar los operativos de búsqueda de sintomáticos en la zona de influencia del barrio, y detectar y aislar a la población de riesgo.

