Berni y la "cuarentena profunda" de Villa Azul: "La gente no puede salir del barrio"

El ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, anticipó que el barrio de Villa Azul, en el límite entre las localidades de Quilmes y Avellaneda, podría ser sometido a medidas estrictas de aislamiento durante "no menos de 14 días" después de detectarse el primer brote de casos positivos de Covid 19 en un barrio de emergencia del conurbano bonaerense.

Aunque aclaró que el barrio “no está aislado”, Berni dijo que las autoridades seguirán “profundizando la cuarentena con medidas mucho más rígidas”. “En la medida que las personas asintomáticas no circulen, no son un foco de contagio, por eso hay que limitar la circulación en ese lugar”, explicó. El aislamiento total del barrio durará “hasta estabilizar epidemiológicamente y tener una base del estado inmunológico” y que ello durará “no menos de 14 días, que es lo que le va a garantizar transitar con mucha más seguridad”.

La decisión se tomó luego de tres jornadas de operativos del programa DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina), en el que se realizó la búsqueda de posibles casos de COVID-19, se diagnosticaron 53 casos positivos de coronavirus y quedan 50 en estudio. Ante ello, explicó el funcionario, “se tomó la decisión de proteger mucho más estrictamente al barrio, hacer una cuarentena hasta tanto se tenga una base epidemiológica bien definida, porque no nos olvidemos que lo que hoy estamos viendo es la foto de hace 14 días atrás”.

La policía bonaerense controlará las entradas y salidas de Villa Azul a la par que se realiza “una cuarentena profunda”, anticipó Berni al ser entrevistado en Todo Noticias. “Aislar un barrio es hacer una cuarentena muy focalizada donde hay que mantener una ausencia de circulación por la calle”, explicó. “Ante ese requerimiento tan importante, tiene que haber una fuerte presencia del Estado, que tiene que suplir todas las acciones que normalmente necesita una persona para sobrevivir: la asistencia alimentaria muy fuerte y una asistencia sanitaria”.

A partir de este domingo, “la gente no sale de sus casas a menos que las condiciones habitacionales, si es que da positivo, no son aptas para hacer la cuarentena en su casa”, dijo sobre los posibles infectados. En cuanto a la seguridad, ante el miedo de los habitantes de que se usurpen sus viviendas, Berni replicó que existirá “una fuerte presencia policial”, ya que “esto en una villa es muy normal, por sobre todo de aquellos que venden droga y se apropian de la casa y la usan como búnker durante dos o tres semanas y desalojan a sus habitantes a punta de pistola”.

Cómo funciona Detectar, el operativo por coronavirus en villas

“Tenemos 80 efectivos adentro del barrio, todos con su protecciones individuales, que van a ejercer no solamente el control y tarea de seguridad ciudadana, sino fundamentalmente hacer una guía sobre el accionar de la gente del barrio”, explicó Berni. Para finalizar, el funcionario dijo que el gobierno bonaerense se prepara porque esto “pasar en cualquier lugar” ya que “el virus no conoce barreras de barrios vulnerables y no vulnerables”. “El virus avanza con un grado de velocidad muy importante y por eso tenemos que tomar estas medidas. No solamente para proteger a los grupos vulnerables de ese asentamiento, sino también proteger a todos los que están alrededor”, señaló.

Este domingo, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, y su par de Avellaneda, Jorge Ferraresi, en articulación con el gobierno provincial, resolvieron aislar completamente al barrio con control total de entradas y salidas, monitoreado por el Ministerio de Seguridad junto a los municipios; instalar dos centros logísticos de atención sanitaria y de distribución de alimentos y elementos de higiene, para evitar la circulación de personas; ampliar los operativos de búsqueda de sintomáticos en la zona de influencia del barrio; y detectar y aislar a la población de riesgo.

DS