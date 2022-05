Coscu opinó sobre la pena de muerte y generó polémica en Twitch

Coscu realizó un directo en Twitch y opinó estar en contra de la pena de muerte tras ver un informe de Damián Kuc en su segmento “Historias Innecesarias”, donde la siniestra pareja del Pastor Jesús Olivera y Estefanía Heit fueron condenados por el secuestro de Sonia Molina en noviembre de 2012. La víctima deambulaba por Coronel Suárez en estado de desnutrición y con golpes en todo el cuerpo. Al ser socorrida denunció que estuvo secuestrada tres meses. Sus palabras abrieron un debate sobre los pensamientos en relación a hechos de esas características y también dio su punto de vista acerca de los prejuicios sobre las personas de bajos recursos.

En ese contexto, el influencer habló al respecto de los alcances que podrían llegar a tener las penas para las personas que cometen un delito o crimen. Y si bien destacó que su postura era la de que permanezcan en la cárcel de por vida, aseveró que no considera correcto la pena de muerte: “Este tipo se está desangrando en la calle. Yo sé quién es, lo que hizo y creo que mi deber público es llevarlo a un hospital. Después cuando termina de ser curado, que se pudra en una cárcel. Pero bueno, a mí me toca un poco más de cerca porque mis padres fueron médicos y yo siento que nunca pusieron un pero para curar a alguien. No quiero que se ofendan por eso”.

Además, en relación al delicado tema, el streamer agregó: “Obviamente me costaría ser médico y ayudar a una persona hija de puxx, pero entiendo que en ese caso sigue siendo algo justo y algo que está en los derechos. El derecho a la vida para mí es mucho más importante que el derecho a la libertad de un criminal. Un criminal comete un crimen y si es culpable pierde la libertad, pero perder la vida en la silla eléctrica, la pena de muerte, la horca, que es el método de ejecución mediante estrangulamiento, para mí no corresponde. Son distintas formas de ver, yo sé que hay un montón de gente en el chat que piensa que si robaste hay que pegarte un tiro. No voy a interferir en eso.

Para finalizar su postura dijo que entiende que hay muchas formas y que cada uno tiene la suya de hacer justicia o de buscarla. Además, hizo hincapié acerca de los prejuicios sobre las personas de bajos recursos y aclaró: “A los villeros los tienen que matar pone uno. No puedo creerlo. Maradona, Tevez, L-Gante y el Kun Agüero eran villeros y vos querés matarlos a todos porque sí. Cuando te des cuenta, vas a matar probablemente a tu árbol genealógico también. El argumento es no meter a todos en la misma bolsa y que te generalicen. Cada persona es igual y sea de la clase social que sea, villero o cheto, merecen lo mismo. Justicia y ser juzgado por la misma”.

