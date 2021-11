Crimen del kiosquero: Sergio Berni dijo que "el acusado se bajó de un remís y mató por un osito"

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, volvió a hablar sobre el crimen del kiosquero Roberto Sabo en Ramos Mejía y contó cómo habría sido el trayecto del acusado. "Se bajó de un remís y mató por un osito y unos chocolates".

El funcionario bonaerense, cuestionado por la inseguridad en la provincia de Buenos Aires, fue entrevistado en LN+ donde comentó: "No vine ni para excusarme ni sacarme la responsabilidad de encima, creo que en democracia un funcionario debe dar acto de sus funciones, y asumir la responsabilidad que le compete".

En esa línea, siguió: "Hace seis meses que la provincia de Buenos Aires no tiene un delito complejo, hace seis meses no hay un solo secuestro extorsivo, en la gran mayoría de todas las bandas que trabajan en delitos complejos las hemos detenido a todas".

Y luego contó cómo habría sido el trayecto del acusado de matar al kiosquero: "Hay una degradación social muy grande, este chico que entró a la cárcel a los 22 años salió a los 29, era de Fuerte Apache, no sabe ni donde queda la comisaria, se subió a un remís, iba con la novia, le gustó el kiosco porque ella quería un osito.. ni sabía dónde estaba, le dijo al remisero que lo espere que ya volvía, como éste se negó porque pensó que lo iban a engañar, le pagó $1.000 al remisero, se bajó y fue a matar a Roberto por un osito y unos chocolates".

Berni justificó la represión en la marcha de Ramos Mejía: "Nos iban a prender fuego la comisaría"

Sergio Berni: "Si no era por mis reclamos, seguramente hubiesen seguido liberados presos"

En otro punto de la entrevista, Berni volvió a remarcar que durante la pandemia del coronavirus se liberaron presos, pero apuntó en específico a la justicia. "Me escuchó a mí poner el grito en el cielo. Si no hubiese sido por mis reclamos públicos, seguramente hubiesen seguido liberados presos. Liberaron presos y yo nunca estuve de acuerdo. Pero no es una decisión del Poder Ejecutivo, es una decisión del Poder Judicial".

La imagen de un patrullero al que tuvieron que empujar y el policía que le sacó una bandera a un manifestante en la marcha

A Berni también le consultaron por el video de un patrullero bonaerense al que estaban empujando y aclaró: "El patrullero no se quedó sin nafta. Si un auto se queda sin nafta, aunque lo empuje, no va a arrancar. Fue un error humano. El policía cuando fue llamado de urgencia en el apuro dejó las luces prendidas, cuando sube no tenía batería".

Asimismo, también hizo referencia al policía que le sacó la bandera a un manifestante en la marcha en Ramos Mejía: "Si lo que estamos viendo es así -todavía estoy pidiendo cámaras para analizar-, estamos ante una mala actuación policial, no tengo dudas, y va a ser sancionado". Además, informó que el policía "está identificado".

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni.

Al ser cuestionado por la preparación de la policía bonaerense, señaló: "La policía de la provincia de Buenos Aires en los últimos años no tuvo formación, tuvo 3 o 4 meses de preparación y por la necesidad de policías en la calle".

"A mi jamás me van escuchar hablar de la herencia recibida, en diciembre cuando asumimos teníamos una realidad, teníamos 1.300 patrulleros de los cuales 400 no funcionaban. Escuché a María Eugenia Vidal en campaña decir que el problema de inseguridad era por que el policía no ganaba lo que tenía que ganar. Fue este gobernador el que con esa plata equiparó por primera vez los sueldos de la policía de la provincia de Buenos Aires con los sueldos de las fuerzas de seguridad porteñas", agregó.

"Si comparo el 1 de enero de 2019 al 30 de octubre de 2019 con el mismo periodo de este año, bajamos 4% los homicidios", siguió.

ED