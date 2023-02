Juana Zulema Volpe de Rasmussen es la Mama Grande del Carnaval de Corrientes. En su casa de San Juan 1036, en la capital de la provincia, se gestó la historia de Ara Berá una de las primeras comparsas que tuvo el corso litoraleño. Y más aún: en esa casa se acuñó la frase que hasta hoy se repite: “Corrientes, Capital Nacional del Carnaval", un sello institucional.

Esta mujer de 103 gloriosos años es la historia viva de Ara Berá, ya que su hogar fue la cuna de hijos, nietos, bisnietos e incluso de la comparsa que allí todos llaman el “Rayo”, Ara Berá, un término guaraní que significa “luz brillante, rayo”, aunque originalmente con “v”. Zulema Rasmussen regala salud y felicidad, y se enorgullece de no haber faltado a ninguno de los carnavales correntinos.

Corrientes, 1961: el primer Carnaval de la flamante comparsa Ara Berá.

Tanto la quieren en su ciudad natal que, al cumplir el siglo de vida, se formó una “Comisión Organizadora Homenaje a Mamá Zulema”, que reunió a varios notables de Corrientes.

En su casa, el 12 de febrero de 1961, se firmó el acta que dio vida a Ara Berá. La terraza, el patio y la galería fueron testigos de los nervios de la primera salida, las costuras contra reloj, los llamados a las mamás para convencerlas de que dejaran bailar a sus hijas, como se hacía en Paso de los Libres, los ensayos de “su hijo el dotor”, Ricardo Rasmussen, uno de los cardiólogos más prestigiosos de la provincia, que no obstante había nacido también con un oído especial para la música, los vientos y los redoblantes.

Corso correntino: una pasión

Fue él, Ricardo Rasmussen, quien fundó la primera scola de samba que tuvo el país, la de Ara Berá, que en homenaje a su creador, hace exactamente un año fue rebautizada “a perpetuidad” como “Universidad del Sonido Dr. Ricardo Rasmussen por su invalorable e incalculable aporte al carnaval correntino”.

“Prometemos jamás olvidar que somos parte de tu historia, vamos a defender tu legado, a nuestro colores, compañeros y directores, como a nuestra propia familia”, reza el diploma que le entregaron sus hijos musicales “araberaceros”.

(Der.) Reina de la comparsa Zum-Zum (Paso de los Libres, 1964); (izq.) flamante scola de zamba de Ara Berá (Corrientes, 1961).

“En la casa de mi abuela se hacían reuniones a toda hora, ella cocinaba para todos, organizaba, siempre dispuesta para cualquier cosa que le pidieran. Recuerdo esa casa de la calle San Juan llena de gente, instrumentos, plumas, cajas de lentejuelas…”, dice Lorena Rasmussen, nieta de Zulema, hija de Ricardo y de otra Reina del Carnaval 1964, pero de la comparsa Zum-Zum, de Paso de los Libres. Es decir, número fijo para continuar con la marchinha y la samba familiar. Sin embargo…

En los años 60, los correntinos viajaron varias veces a Paso de los Libres, orillas del río Uruguay, porque ellos ya eran expertos en comparsas. Luego llevaron el arte a su tierra junto al río Paraná.

“Yo era muy tímida, por lo tanto no participé activamente. De chica, me querían poner los trajes de mis primas, que sí eran comparseras desde chiquitas, y aún lo son, ¡y yo lloraba! Pero en 1995, cuando yo cumplí 21 años, volví a entrar con amigas, y fue hermoso. Único, increíble. Salía a bailar a la avenida y se me iba la timidez. Eran los genes…”, recuerda la heredera.

El de Paso de los Libres fue el primer carnaval del país, con Ingrid Grudke en primera fila

Lorena Rasmussen, la nieta de Zulema es odontóloga y priorizó la vena científica del tronco familiar (su abuelo paterno, Pascual Arpino, era el farmacéutico más famoso de toda la provincia, literal). Sin embargo…

“Es imposible ser correntina y no sentir pasión por el carnaval y la comparsa. Amo eso. Todavía hoy, aunque soy ‘doctora’ –como me dicen todos- y vivo en Buenos Aires, me pone la piel de gallina oír la marcha de Ara Berá o escuchar hablar de Paso de los Libres. Es algo muy fuerte ser de allá”.

Sus hermanos, sus primos, sus sobrinos también tienen ritmos afrobrasileños irrigando sus venas. “Todos lo llevamos en la sangre y se siente esa pasión. Es algo parecido a un River-Boca”, ejemplifica para traducir al microcosmos porteño.

“Aunque estoy lejos, en Carnavales no hay mejor lugar que Corrientes o Paso de los Libres para estar. El Rasmussen – Arpino yo lo llevo en la sangre, es amor y es un escalofrío difícil de explicar. Hace latir el corazón”, describe. Y se despide.

La scola de samba de Ara Berá en pleno, en 1961. Ensayaban en la terraza de Zulema Rasmussen.

Y así pasaron los años para Ara Berá...

... Y los años siguieron pasando...

Dr. Ricardo Rasmussen, caridólogo y fundador de la primera scola de samba del país, que hoy lleva su nombre y se considera "Universidad del Sonido".

Mañana hará un vuelo relámpago en avión para pasar el Carnaval entre los suyos. Primera parada, Paso de los Libres; luego Corrientes capital.

Lorena Rasmussen, la tercera generación de comparseros de Ara Berá, se cubre la cara con barbijo y protector facial y regresa a su mediomundo de la medicina. Nadie sospecharía que detrás de tanta asepsia quirúrgica, hay dos ojitos correntinos que añoran samba, lentejuelas y Paraná.

(Izq) Belén Fernández Coutinho, actual Reina de Ara Berá, y Lucero Blanc Iriondo, ambas pertenecen a la dinastía Rasmussen del carnaval. (Der.) Lorena Rasmussen.

En ella, la historia de amor de sus padres, se juntan dos Carnavales que, aunque se saquen chispas, siempre se inspiraron mutuamente: el libreño y el correntino, el que salió a la calle con Denominación de Origen.

Lucero Blanc Iriondo, a los 3 años.

El de Paso de los Libres, en 1948, fue realmente el primer Carnaval del país, tal como hoy se lo celebra. Y Corrientes, “Capital Nacional del Carnaval” gracias a Zulema, la Mamá Grande declarada Ciudadana Ilustre por la Municipalidad y Persona Ilustre por la Cámara de Diputados y Senadores de Corrientes (2021).

En el centro, la Mamá Grande del carnaval correntino, Zulema Rasmussen, escoltada por Nazareth Iriondo Rasmussen, Sandra Sosa Borjas, Andrea y Fabiana Iriondo Rasmussen.

Una pasión y cuatro generaciones

“Varios miembros del tronco Rasmussen siguen hoy activamente vinculados al Carnaval: uno de mis hijos bailando en la comisión de frente; dos de mis hijos acompañan a la comparsa llevando el tiempo, asistiendo a los comparseros a su paso y en el merchandising; mi sobrina Lucero Blanc Iriondo; mis hermanas y mis primas, en la logística de la comparsa; Belen Fernández Coutinho, la Reina de este año, que está casada con mi sobrino; y yo, como Presidente de Ara Berá”, detalla Andrea Iriondo Rasmussen (50), en el cargo desde agosto 2021, pero también empleada bancaria.

Andrea está junto a Ara Berá, desde muy chiquita. “Tenemos todos apellidos distintos porque la mayoría somos mujeres, pero en definitiva somos todos Rasmussen”, se ríe.

Cuatro generaciones de la familia Rasmussen una de las fundadoras del Carnaval correntino.

Y todos sin distinción de apellidos empiezan desde abajo. “A veces ves a los varones que vienen todos ‘duros’ del gimnasio y vos pensás, ‘¡che, estos no van a agarrar una! Y después te querés morir de cómo bailan”, confiesa Andrea, que antes de las tareas administrativas tuvo sus años de bailarina en la comparsa.

El Carnaval de Paso de los Libres inspiró al de Corrientes capital.

“El 90% de los que ingresamos a la comparsa somos amateur. No hay ningún requisito de destreza, conocimientos musicales o belleza para ser parte de una comparsa en Corrientes. Todo lo aprende en los workshops de tres horas y en los ensayos, de lunes a viernes; también los miembros de la batería van probando todos los instrumentos, hasta que encuentran el suyo”, cuenta.

Andrea Iriondo Rasmussen, actual presidenta de Ara Berá, en Corrientes.

Las comparsas correntinas no requieren conocimientos ni habilidades previas, todo se enseña y se aprende+

+“Yo creo que las pasiones se heredan de generación en generación, acá cada uno transmite la pasión por su camiseta de Carnaval. Todos los años, cuando estoy muy cansada, me digo, ‘no, el año que viene no sigo, pero cuando se acerca la fecha estás trabajando a full como siempre, pensando cómo armar eventos para juntar plata para trajes, plumas, lo que sea”.

Ningún miembro de la comparsa cobra por su trabajo de todo el año, en realidad pagan infinidad de gastos.

“Mantener la comparsa viva es todo un trabajo, pero seguirá por muchos años más”, dice Andrea Iriondo Rasmussen, abrazada a su destino.