Desde que éramos chicos, Corrientes, capital de la provincia del mismo nombre, es “la capital nacional del Carnaval” en Argentina.

“¿Cuál es su competidor directo?” pregunta esta cronista al Secretario de Turismo y Deportes de la ciudad de Corrientes, Juan Enrique Braillard Poccard.

“Corrientes capital y Gualeguaychú se disputan el título de 'capital nacional del carnaval' ”, soltó cuando una esperaba como respuesta Río de Janeiro, Gramado o al menos Uruguaiana.

Carnaval de Corrientes: hacer un traje cuesta entre $80.000 si es grupal y $1.000.000 si es para una figura destacada.

Aunque no dejaremos ese tema sin tratar próximamente, lo cierto es que ya en 1961 aparecieron en la ciudad de Corrientes las primeras comparsas que le dieron al festejo provincial las características que lo sostiene a puro esfuerzo, hasta el día de hoy: carrozas palaciegas; vestuarios elaborados en talleres especiales con derroche de lentejuelas, plumas, piedras y canutillos para ilustrar en todo su esplendor el tema que cada comparsa elija libremente representar cada año.

Y desde luego, mención aparte los tocados de faraones egipcios, que antes se hacían con plumas de aves que iban a comprar a Brasil y que, luego, cuando creció la conciencia ecológica reemplazaron por plumas sintéticas, aunque fueran más pesadas. Un despliegue que requiere de corsets, espaldares y muy buenos cuádriceps y abdominales para tolerar horas de baile contínuo cada día.

Planear y armar el carnaval de Corrientes involucra a mil familias que trabajan un año entero por su compromiso con esta causa.

Carnaval de Corrientes.

Y muchas de esas familias, desde luego, viven de otros trabajos. Sin ir más lejos, el creador del grupo Ará Berá fue uno de los cardiólogos más prestigiosos de la provincia, Ricardo Rasmussen. Y, aunque poca relación tenga el homenaje con las cardiopatías, la escuela de samba de ese grupo, Universidad del Sonido, fue rebautizada el año pasado con el nombre de su fundador.

Además de las scolas de samba, hay varias agrupaciones acompañando el universo musical del carnaval correntino: Samba Total, Samba Show, Kamandukahia e Imperio Bahiano.

"Una agrupación musical tiene una estructura de no más de 200 integrantes, de los cuales el 60% tiene que ser de batería o escuela de samba y el 40% solo de bailarines, distribuidos en dos grupos, y un ala de Infantiles. En cambio en las comparsas es al revés: un 60% de bailarines y un 40% de escuela de samba o banda", pormenoriza Andrea Iriondo, presidenta de la comparsa Ará Berá.

"Este año, Ará Berá presenta el tema Un rayo de samba, que es la historia del samba en Brasil, pero contado con un toque muy nuesetro en el show. Acá las comparsas tenemos un corso y también un show, que es un musical, en el que se desarrolla ese tema. En Ará Berá no tocamos temas religiosos ni políticos. Y el 70% de nuestra música es inédita, la escriben nuestros propios músicos!", detalla Andrea Iriondo que proviene de una familia con larga tradición en los carnavales correntinos.

Corrientes, mejor corso



Los carnavales en la ciudad de Corrientes comenzaron el 27 de enero y se prolongarán hasta el lunes 20 de febrero, día en que además de las comparsas históricas propias (Ará Berá, Arandú Beleza, Copacabana y Sapucay - un desmembramiento de la anterior), desfilarán por el corsódromo Nolo Alías las comparsas campeonas de 9 localidades del interior correntino, junto a dos de los carnavales barriales, que por cierto también siguen coexistiendo.

Carnaval de Corrientes. En comparsa, las scolas de samba son parte de la comparsa.

Si bien el Nolo Alías puede albergar 30.000 personas, la casa es amplia cuando el corazón es grande y a la hora de los Premios, los capitalinos se acuerdan salomónicamente del resto de los correntinos.

Por ejemplo, ya se anunció qué comparsas “del interior” de la provincia fueron ganadoras en varias categorías de Mejor Vestuario, distinción que recibirán efectivamente en el show de cierre, el 20 de febrero.

Carnaval de Corrientes: cada integrante paga su propio vestuario.

Así, además de las comparsas locales, varios participantes de Bella Vista (Anahí) y Esquina (Carú Curá) regresarán a sus pagos con trofeos.

A juicio de la empresa organizadora, la distinción al Mejor Traje Femenino 2023 lo merece Irenita Demonte (Sapucay) y el Mejor Traje Masculino lo viste Juan Ramón Zaracho (Ara Bera); el Mejor Traje Infantil es el de Joaquina Gómez Goitia (Sapucay), categoría junior que también premia a su par del interior correntino (en esta edición, Ernestina Aparicio Olivetti, miembro de la Comparsa Anahí de Bella Vista).

Carnaval de Corrientes. Cada comparsa elige cada año el tema que quiere desarrollar. Ará Berá no toca temas políticos ni religiosos, pero cada comparsa elige libremente los suyos.

Corrientes pelea por la corona

Un carnaval hace mover (literalmente) a mucha gente. “En cuanto a la infraestructura del predio, se empieza la puesta a punto unos 45 días antes del inicio del evento”, explica el Secretario de Turismo correntino.

“Además de los miles de comparseros y sus familiares. Cada día de corso ingresan a trabajar arriba de 1000 personas al Nolo Alías”, agrega.

Carnaval de Corrientes. Apenas concluye se comienza a trabajar en el próximo y algunos ya están ensayando en abril.

“Las comparsas trabajan todo el año en la elección de la nueva temática, la creación de nuevos trajes y la puesta a punto de la batería. Dos meses antes del inicio se intensifican los ensayos de batería, coreografías y bailes”, continúa Braillard Poccard.

¿Cuánto cuesta armar un carnaval? “Deberías sumar lo que pone el estado, la empresa organizadora, los comparseros y las comparsas. Es un cálculo casi imposible, porque nadie te va a decir las cifras exactas”, se sincera el funcionario. Y es verdad, nadie larga un número ni por distracción.

Corrientes y el productor de Tini Stoessel

“Se necesita de una grandísima inversión. En gran medida, por parte del estado a la empresa organizadora; en segundo lugar por parte de la empresa; y en tercer lugar de los comparseros, ya que son ellos quienes se pagan los trajes, maquillajes, viáticos, etc.”, abunda el Secretario de Turismo y Deportes.

Live World SRL -AKE Music- es la empresa organizadora, que tuvo a su cargo la edición de los carnavales correntinos en 2020 y en 2022, pandemia mediante. Hasta entonces, la comuna había tenido desde 2011 un contrato con Fenix Entertainment Group, que se rescindió por incumplimientos.

Carnaval de Corrientes: casi todas las plumas -ahora sintéticas- se van a comprar a Brasil

AKE Music, que tiene su cuartel general en Buenos Aires, organiza shows musicales (Tini Stoessel, Il Volo, Sebastián Yatra, David Bisbal, The Vamps, Aitana, etc), espectáculos infantiles (Barney, Backyardigans, Pocoyo, Ben 10, Plim Plim) y exposiciones itinerantes (Safari Jurásico, La Era de Hielo, Bodies, etc).



Carnaval de Corrientes: un espectáculo

No sólo en Buenos Aires asomaron este año críticas por los fastos de un Carnaval que no tapa otros dolores y miserias locales y nacionales.

Carnaval de Corrientes. la comparsa Ará Berá se presenta cada año con un 70% de temas inéditos, escritos por sus propios músicos.

A pesar de las voces opositoras, el gobierno de la ciudad de Corrientes sostiene que el Carnaval “es algo que no puede faltar. Un sector de la sociedad es crítico respecto de los gastos, pero otro exige que se haga y de la mejor manera cada año”, explica el entrevistado.

“Definitivamente vale la pena el esfuerzo porque el impacto económico para la ciudad es impresionante. Hablamos de trabajar el mes completo con hoteles y restoranes al 100%. Hasta la economía informal se ve beneficiada por el derrame económico que significa tanto movimiento de turistas en la ciudad”, resume Juan Enrique Braillard Poccard, representante del organismo anfitrión.

El Carnaval de Corrientes se promueve como una propuesta de "igualdad de genero y reducción de las desigualdades".

Si bien es cierto que el carnaval de Corrientes no podría sostenerse sin sus auspiciantes, la venta de entradas no son poca cosa.

Las próximas citas previstas en el Corsódromo Nolo Alías serán el 11, 17, 18, 19 y 20 de febrero.

El 15 de febrero tendrá lugar el tercer Show de comparsas en el Anfiteatro Cocomarola.

Las entradas tienen seis precios (y las ubicaciones son en tribunas identificadas por colores (roja, azul, dorada y preferencial, además de palcos). Oscilan entre $ 800 y $ 7.000 por persona, por noche y según el día en que se elija asistir ya que los asientos se encarecen a medida que avanzan las fechas; menores de 4 años no pagan entrada. La compra vía fullticket.com tiene un recargo de 10%.