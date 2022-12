Un invitado mundialista en el show de Tini

Martina Stoessel, más conocida como Tini, dio el primero de dos shows en el Campo Argentino de Polo y una visita sorprendió a los miles de fanáticos.

"Fuerte el aplauso para Rodrigo que está acá", dijo la cantante y sus seguidores estallaron en una ovación. Resulta que Rodrigo De Paul, integrante de la Scaloneta y pieza clave durante el último Mundial, es también novio de la cantante y no quiso perderse el show junto a Francesca, una de las hijas que tiene con Camila Homs.

La cámara lo enfocó y él devolvió el gesto haciendo un corazón con sus manos, mientras la gente cantaba al ritmo de "Dale campeón". Además de presentarlo, Tini le dijo que lo amaba y lo invitó a subir al escenario. Con la camiseta albiceleste, De Paul se paró al lado de la cantante y levantó la copa para hacer delirar a todos los fans argentinos.

La declaración de amor de Rodrigo De Paul a Tini Stoessel en pleno recital: "Tengo al lado a la mujer de mi vida"

Ya con micrófono, De Paul contó una anécdota de la pareja durante el Mundial. “Les voy a contar por qué amo a esta mujer”, arrancó para luego contar que, tras perder el partido ante Arabia Saudita y de recibir decenas de críticas, su novia no dudó y fue a verlo para darle fuerzas.

“La amo con todo mi corazón y me enseña todos los días a ser mejor, me enseña a trabajar, a no rendirme y creo que también una partecita de lo que he logrado se lo debo a ella porque en el peor momento apareció para darme mucho luz y mucho amor, así que te agradezco y te amo. Te mereces esto y todo lo que te pasa”, le dijo el deportista.

“Te amo mucho. Sabés todo lo que te admiro y cada día te amo más”, le respondió Tini. El conflicto entre De Paul y Cami Homs. El pasado martes, la Selección Argentina arribó al país y los jugadores salieron en una caravana multitudinaria -de la que participaron aproximadamente 5 millones de personas- para festejar el ansiado título.

Rodrigo de Paul subió al escenario en el show de Tini Stoessel y cantó el Himno Nacional

Una vez finalizado el recorrido y tras volver al predio de Ezeiza, los jugadores fueron "liberados" para irse con sus familias.

Rodrigo De Paul tuvo un gesto que indignó a muchos usuarios en redes sociales y generó el comentario de su ex, Camila Homs. Una vez que salió de Ezeiza, fue directamente al Campo Argentino de Polo, donde su novia Tini estaba ensayando para sus shows y las fotos de su tierno reencuentro se hicieron virales.

Sin embargo, su ex publicó una serie de historias en las que le reprochaba -indirectamente- que el primer gesto del futbolista no hubiese sido ver a sus hijos, a quienes no ve desde el comienzo del Mundial.

