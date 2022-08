Daniel Malnatti salió en defensa de un periodista de C5N agredido por manifestantes

El acto de asunción de Sergio Massa como “Superministro” fue el foco de múltiples disturbios. De hecho, al momento de ingresar al Museo del Bicentenario un grupo de personas golpeó los vidrios de la camioneta en la que viajaba el nuevo ministro de economía. Además, Lautaro Maislin, cronista de C5N, fue atacado por los mismos manifestantes opositores, quienes lo insultaron e incluso empujaron. En ese contexto, Daniel Malnatti, periodista de TN, lo defendió al aire.

Maislin fue insultado en reiteradas ocasiones por el grupo de manifestantes. Luego, uno de ellos lo empujó, aclarándole que no era “macrista”, mientras que otro de ellos amenazaba con golpearlo. En ese momento, Malnatti, que también se encontraba haciendo un móvil en vivo, se interpuso entre los manifestantes para defender a su colega y expresó “querían agredir a nuestro compañero de C5N, y eso no lo vamos a permitir”.

Disturbios y golpes al auto de Sergio Massa, y ataques a periodistas en Casa Rosada

Luego del incidente, el periodista de C5N identificó a quienes lo atacaron como "la misma gente que estaba escrachando ayer (por el martes) a Juan Grabois". Según trascendió, se trataba de un grupo de manifestantes auto convocados que se proclamaban como libertarios.

Daniel Malnatti recibió amenazas

Más tarde, el cronista de TN fue amenazado por una mujer que tenía una bandera argentina atada al cuello y, quien dijo a los gritos: "Ojo con lo que decís, no somos revolucionarios, vamos a hacer justicia con los canales". Luego de eso, la mujer elevó la voz aún más y expresó: “TN hijos de puta, son la misma mierda que C5N”.

Cuando los ánimos se calmaron un poco, Daniel Malnatti se acercó al hombre que había golpeado el vehículo Sergio Massa, y también agredió al periodista de C5N. En una breve entrevista en vivo, el hombre dijo: “Cuando vivís con la soga al cuello ya no sabes qué hacer". El manifestante agregó: "todo bien con los periodistas, con Feinmann, Baby, pero ellos viven bien, ellos saben lo que no es faltarte nada. Ellos no saben lo que es vivir con la soga al cuello de lunes a lunes y no saber lo que vas a comer”.

Tras el hecho, el cronista de TN utilizó esta mañana la red social Twitter para explicar qué lo llevó a la tomar la decisión de entrevistar al manifestante. En el primer tweet del hilo señaló que fue para “que todos podamos entender un poco más”. Luego escribió que el hombre le confesó entre lágrimas estaba allí “porque se sentía muy angustiado por la situación social y económica de su familia”.

Además, después de explicar que tanto ese manifestante como otros del mismo grupo habían sido notificados “de la contravención de la que los acusaba” dijo, a modo de cierre: “No podemos tolerar la violencia como si fuese un dato menor. La violencia no es el camino y al final siempre vuelve. Pero también hay que hacer un esfuerzo para entender de dónde viene esa energía tan destructiva. Por eso hablé con César”.

